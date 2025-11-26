WTT香港总决赛2025｜瑞典男单猛将摩加特 曾在香港留下美好回忆 望红馆满座激发最强状态

世界乒乓球坛年度压轴大戏，世界乒乓球职业大联盟（WTT）总决赛，将于12月10日至14日首度登陆香港红磡体育馆。 而瑞典名将摩加特（Truls Möregårdh）出席WTT总决赛赛前线上访问时，面对媒体畅谈自己今年的状态和六年后重回香港的喜悦，更希望到时能全场爆满，才能充分发挥实力。

香港情结难忘怀 希望观众坐爆红馆

现年23岁的摩加特，曾经参加2019年香港乒乓球公开赛，六年后重回香港，他大赞香港 ：「回到香港感觉真好，上次来香港给我留下美好的回忆。当时的球场非常完美，座无虚席，到处都是热情的球迷，所以我很高兴能再次回到香港。」他回忆当年的赛事成为他职业生涯的重要转折点：「当时成功打进32强，让我首次跻身世界前100。」不过他当时在16强赛败给中国名将梁靖昆，他表示当时因此机会可以好好游历香港，乘坐天星小轮畅游维港，更顶著酷暑攀登太平山顶，当时在香港他玩得很开心，也让他对香港充满特殊的情感。这次他将会和兄弟一起参观香港 ：「我们也希望能顺便参观这座城市。我不仅对乒乓球本身感到兴奋，而且像往常一样，每次来亚洲，来到这些精彩的城市，我都非常期待品尝美食。」

在记者提问面对即将在可容纳万人的香港体育馆出赛时，他展现独特的大赛心态：「如果有一万人来看比赛，我就是全世界最幸福的人了。我觉得所有观众都应该看到精彩的乒乓球比赛。」他更加表示观众越多发挥得越好：「我喜欢在人山人海的观众面前比赛，如果观众不多，我往往发挥得不好。所以来的人越多，我打得就越好。」

由过往遥不可及 成为中国乒乓球挑战者

现年23岁的摩加特今年屡创佳绩，8月先在欧洲公开赛瑞典站4：3险胜世界第二的中国名将林诗栋，10月更在WTT蒙彼利埃站直落四局横扫日本新锐松岛辉空，成为首位夺得WTT大满贯单打冠军的欧洲选手，彻底打破亚洲选手垄断局面。 不少人认为他的表现只是昙花一现，他在线上访问时表示：「 我觉得今年我动力十足，想要继续证明自己配得上顶尖水平，尤其是在巴黎奥运之后。很多人认为那只是昙花一现，但我想证明我可以全年都保持这种水平。 」