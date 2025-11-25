NBA｜活塞豪取13连胜平队史纪录 现夺冠吉兆

底特律活塞今季强势反弹，今日以122：117击败印第安纳溜马，豪取13连胜，追平队史最长连胜纪录，战绩提升至15胜2负，续居东岸榜首。值得一提，活塞此前两度于同一赛季缔造13连胜，最终均捧走NBA总冠军，今季气势不禁令人联想。

两年前还在谷底的活塞，如今判若两队。要知道，活塞仅在两季前还以28连败写下单季最长连败的尴尬纪录，如今却势如破竹，连胜不止。今仗击退溜马后，活塞把连胜场次追平队史。回望球队历史，活塞队曾经在1990年和2004年都取得13连胜，并最终获得NBA总冠军。今季球队表现抢眼，有机会向队史新高进发。

今仗表现方面，21年状元郎根宁咸（Cade Cunningham）全场贡献24分、11个篮板及6次助攻，率队续领东岸。今季表现冒起的年轻中锋杜伦（Jalen Duren）攻入17分并抢下12个篮板；利华（Caris LeVert）亦有19分进帐。复出的艾菲（Jaden Ivey）自1月遭遇腓骨骨折后，上周六回归，今战在限时上阵下只打12分钟，攻下12分，状态渐拾。不过，活塞末节一度让18分优势被侵蚀，根宁咸亦直言不满：「我们不应该被对手这么追分，我们会回看录像，在错误中学习总结，变得更好。」

活塞今季只在揭幕战不敌公牛，及其后败于东区劲旅骑士，整体走势强横。下一仗将于27日的NBA杯迎战东岸豪门塞尔特人。谈到有机会在对阵「绿衫军」时冲破队史纪录，根宁咸坦言意义非凡：「我很兴奋可以在对阵塞尔特人的时候得到这样的机会，他们是冠军强队，我们将会得到很好的检验。」