Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜活塞豪取13连胜平队史纪录 现夺冠吉兆

即时体育
更新时间：16:25 2025-11-25 HKT
发布时间：16:25 2025-11-25 HKT

底特律活塞今季强势反弹，今日以122：117击败印第安纳溜马，豪取13连胜，追平队史最长连胜纪录，战绩提升至15胜2负，续居东岸榜首。值得一提，活塞此前两度于同一赛季缔造13连胜，最终均捧走NBA总冠军，今季气势不禁令人联想。

两年前还在谷底的活塞，如今判若两队。要知道，活塞仅在两季前还以28连败写下单季最长连败的尴尬纪录，如今却势如破竹，连胜不止。今仗击退溜马后，活塞把连胜场次追平队史。回望球队历史，活塞队曾经在1990年和2004年都取得13连胜，并最终获得NBA总冠军。今季球队表现抢眼，有机会向队史新高进发。

今仗表现方面，21年状元郎根宁咸（Cade Cunningham）全场贡献24分、11个篮板及6次助攻，率队续领东岸。今季表现冒起的年轻中锋杜伦（Jalen Duren）攻入17分并抢下12个篮板；利华（Caris LeVert）亦有19分进帐。复出的艾菲（Jaden Ivey）自1月遭遇腓骨骨折后，上周六回归，今战在限时上阵下只打12分钟，攻下12分，状态渐拾。不过，活塞末节一度让18分优势被侵蚀，根宁咸亦直言不满：「我们不应该被对手这么追分，我们会回看录像，在错误中学习总结，变得更好。」

活塞今季只在揭幕战不敌公牛，及其后败于东区劲旅骑士，整体走势强横。下一仗将于27日的NBA杯迎战东岸豪门塞尔特人。谈到有机会在对阵「绿衫军」时冲破队史纪录，根宁咸坦言意义非凡：「我很兴奋可以在对阵塞尔特人的时候得到这样的机会，他们是冠军强队，我们将会得到很好的检验。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
生活百科
10小时前
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
影视圈
9小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
2025-11-24 15:30 HKT
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
影视圈
13小时前
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
影视圈
12小时前
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
饮食
16小时前
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
饮食
17小时前
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
00:34
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
突发
7小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
前港姐冠军获叶念琛钦点演新一代「阿宝」 曾是城大校花貌似李嘉欣拍过写真 近年受TVB力捧
前港姐冠军获叶念琛钦点演新一代「阿宝」 曾是城大校花貌似李嘉欣拍过写真 近年受TVB力捧
影视圈
7小时前