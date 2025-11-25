英超│曼联0:1爱华顿 13分钟起踢多一人都无用 狂射25次无入波

周一英超，挟5轮不败强势出战的曼联，主场面对爱华顿，13分钟已因客军中场伊祖沙古尔(Idrissa Gueye)领红牌出场，有踢多一人的优势。可是球队全场围攻下，狂射25脚都未能取得入球，更被拖肥糖唯一中目标攻门失守，最终输0:1。

伊祖沙古尔掌掴队友被逐

开赛仅13分钟，爱华顿中场伊祖沙古尔在一次防守失误中，与守将米高坚尼爆发冲突，他更出手掌掴后者，被球证驱逐离场。踢少一人的拖肥糖仍站稳阵脚，并在29分钟由中场达斯贝利贺尔单人匹马进攻，在禁区顶劲射死角破网领先，这球亦是他们全场唯一中目标攻门。

曼联25次射门无功而还

落后的曼联之后疯狂围攻，但队长般奴费南迪斯、前锋约舒亚舒克斯、锋将麦比奥莫和美臣蒙特的射门都无攻而还，最终地头输0:1，联赛5场不败走势告一段落。