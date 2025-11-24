保龄球│世界保龄球锦标赛启德揭幕 逾300名球手云集香港 赛事开放予市民免费入场

HKGX 2025 IBF世界保龄球锦标赛今日在启德体育园Top Bowl保龄球馆举行开幕礼，来自全球约300名保龄球精英将于11月24日至12月3日一连多日在启德同场较量；至于三人赛及五人队际赛的准决赛及决赛，将于12月4至5日移师湾仔伊利沙伯体育馆上演，届时市民们可以通过网上登记免费入场观赛。

今日开幕礼阵容鼎盛，主礼嘉宾包括国际保龄球协会会长HE Sheikh Talal Mohammad Al-Sabah、文化体育及旅游局局长罗淑佩女士，JP及中国香港体育协会暨奥林匹克委员会会长霍震霆先生，中国香港保龄球总会主席刘掌珠等。多位嘉宾一同为醒狮点睛，标志赛事正式揭幕。

罗淑佩局长在致辞时欢迎各地选手及嘉宾到临，并感谢中国香港保龄球总会的筹办工作。她指出，是次世锦赛承接今年1月在港成功举办的保龄球世界杯，再次把世界顶尖球手汇聚香江，「这个舞台已经为一场令人难忘的体育风采盛会搭建而就绪。」她又寄语社会各界把握今次盛事，推动积极参与保龄球运动的风气。

中国香港保龄球总会主席刘掌珠表示，虽然保龄球非奥运项目、观赏性亦相对小众，但总会每次举办世锦赛均吸引200至300名海外运动员及逾100名裁判来港参与。今次参赛的海外队伍自行负担住宿膳食，连同本地购物消费及游览如海洋公园、迪士尼等，为本地带来可观经济效益，「能为香港经济出一分力，我们倍感自豪。」

今届赛事合共300名运动员角逐，设男子及女子组单人、双人、三人、五人队际及个人全能等项目。首日赛事将于11月25日展开，男子单人赛率先在启德体育园登场。

三人赛及五人队际赛的准决赛与决赛将于12月4至5日移师湾仔伊利沙伯体育馆举行。大会届时将于场内搭建两条临时球道，并以透视机械运作展示，让观众更清楚了解保龄球与球瓶的移动轨迹。场馆可容纳约1,500名观众，市民可透过网上登记免费入场，近距离感受赛事张力，为港队打气。

港队方面，中国香港代表队由胡兆康、黄钧源、谢晋轩、麦绍岐、雷前鸿及马嘉言6名男将组成。该队去年9月于泰国举行的第27届亚洲保龄球锦标赛夺得男子五人赛铜牌，胡兆康、黄钧源及马嘉言亦于男子三人赛摘铜；三人更曾于2023年10月在科威特举行的IBF世界保龄球锦标赛勇夺男子三人赛金牌。港队今届主场出击，表现值得期待。