全英桌球赛｜再度上演「香港打吡」傅家俊6：3赢香港球手王雨晨 下圈硬撼周跃龙誓报一败之仇

英国时间周一凌晨上演的全英桌球锦标赛外围赛次圈，再度上演「香港打吡」。因右手肘意外骨折而休养多时的香港桌球「一哥」傅家俊（Marco），上仗复出首战即以6：2先胜港将吴安仪，今仗以6：3赢香港球手王雨晨，下仗再战中国球手周跃龙。

傅家俊（Marco），上仗复出首战即以6：2先胜港将吴安仪，今仗再次「内战」以6：3赢香港球手王雨晨，下仗再战中国球手周跃龙。新华社图片

今场面对另一港将王雨晨，Marco开局稍显慢热，被对手以（42：54）先下一城。不过他迅速调整，随即打出（60：16）（95：8），连取两局反超2：1。双方在拉锯战中互有攻守，王雨晨力图反扑，一度将局数追平3：3，但Marco的气势已锐不可挡。战至关键的第8局，Marco轰出一cue干脆利落的131度 ，技惊四座，将领先优势扩大至5：3。最终傅家俊以总局数6：3奏凯，连续两圈在「香港打吡」中胜出。

Marco下一圈将再次迎战世界排名29位的中国好手周跃龙。两人可谓冤家路窄，对上一次交手正是在去年的全英赛外围赛第3圈，当时Marco以3：6告负。如今两人再次碰头，伤愈复出的傅家俊手感正佳，挟着两连胜的气势，望能助他一雪前耻。