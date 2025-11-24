六名运动员获颁奥林匹克运动员奖学金 为争取 2028 年洛杉矶奥运资格添助力

中国香港体育协会暨奥林匹克委员会（港协暨奥委会）公布，六名运动员获得国际奥林匹克委员会（国际奥委会）辖下的团结基金颁发奥林匹克运动员奖学金，以支持他们准备 2028 年洛杉矶奥运会。

港协暨奥委会早前邀请属下体育总会提名运动员，并向国际奥委会建议人选，最终获国际奥委会接纳。获颁发奖学金的六名运动员分别为吕丽瑶（田径）、佘缮妡（剑击）、赵显臻 （赛艇）、贝俊龙（帆船）、黄镇廷（乒乓球）和彭诗雅（三项铁人）。由 2025 年 9 月 1 日 至 2028 年 8 月 31 日，每位运动员每月可获发 1,500 美元奖学金，用作支付他们在相关运动项目的专业教练指导、参与海外比赛或训练等费用，以期全面提升竞技水平，全力争取 2028 年洛杉矶奥运会的参赛资格。 港协暨奥委会衷心祝贺获发奖学金的运动员，期望奖学金能为他们在迈向奥运的路上增添助力。

港协暨奥委会祝愿运动员在日后的比赛创出佳绩，成功取得洛杉矶奥运会的参赛资格。