NBA│当积「准大三元」数据阻爵士反扑 12场逾400分、100助攻破纪录

周日NBA，湖人作客爵士差点反胜为败，他们在当家球星当积（Luka Doncic）大发神威，交出33分、11篮板、8助攻的「准大三元」数据，以及勒邦占士（LeBron James）贡献17分下，末节曾一度领先13分。可是爵士在最后阶段疯狂反扑，最终仅赢108:106，连胜走势增至4场。

湖人末节一度领先13分

比赛开局双方随即陷入拉锯，比分多次互换领先。战至第二节，湖人「大帝」占士挺身而出，一度连入3球，加上八村塁外线开火，助球队半场建立62:55的领先优势。然而，主场作战的爵士韧性十足，第三节由新星佐治（Keyonte George）及麦健伦（Lauri Markkanen）策动一波14:1的凌厉攻势，一举将比分反超。幸好当积及时发力，单节末段连取5分，加上占士的入樽，湖人再度领先，带著3分优势进入第4节。

末节战况更趋白热化。当锡接管比赛，个人连投带罚攻下7分，率队打出一波11:0的小高潮，一度将分差扩大至13分。眼看大势已去，爵士在最后关头绝地反击，麦健伦连取5分，并命中关键3分，领军在尚余41.3秒时追至106:107，仅落后一分，令全场气氛紧张至极点。

当积收录「准三双」

关键时刻，当积射入罚球，令湖人领先2分，爵士有5.8秒作最后一击机会。爵士暂停过后，将绝杀希望寄托在全场攻下27分的佐治身上，可惜他在严防下三分出手未能命中，爵士最终回天乏术，以两分之差饮恨，吞下3连败。

最快取得400分、100助攻

湖人今仗赢得艰难，团队三分命中率仅得26%。占士赛后坦言：「我不担心手感，我们有很多优秀的射手，这种情况不会一直持续下去。」而当积在今仗后，创下NBA史上最快在单季取得400分及100次助攻的纪录。