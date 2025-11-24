「燃」续全运运动热潮 香港体育学院开放日2025载誉归来

香港体育学院（体院）将于2025年11月30日（周日）举行「交通银行香港体育学院开放日2025」。诚邀全港市民亲临这个精英运动员的摇篮，一睹他们的训练日常，并深入认识香港顶尖的精英体育培训系统。

是次开放日将于上午11时至下午6时于新界沙田源禾路25号香港体育学院举行，开放日设有多项免费活动，包括运动体验摊位、体能测试、体院游览团，更有明星运动员亲身示范和分享。让市民全方位体验精英体育的世界，寓教育于娱乐，旨在激发公众对体育运动的兴趣。

开幕礼群星闪耀 精英运动员亲自分享和示范

体院开放日的开幕典礼将于当日下午2时正于体院综合体育馆1楼羽毛球馆举行。主礼嘉宾包括文化体育及旅游局体育专员蔡健斌先生 JP、交通银行（香港）副行政总裁范朝荣先生及体院主席邓克成先生 GBS PDSM。届时，一众星级运动员将亲临现场，包括：今届全运会获得金牌的单车运动员李思颖和梁颖仪，同样在今届全运会获得金牌的七人榄球运动员李卡度，武术运动员杨颂霖，田径运动员白凯文，羽毛球运动员杨盛才等共十位杰出运动员，阵容鼎盛。

在开幕典礼后多位香港精英运动员将与市民见面，并进行运动示范，分享他们的心路历程与比赛经验，启发年轻一代。



活动亮点速览：亲身体验精英训练

当天将会有十五个体育总会设置的体验摊位，其中包高尔夫球、网球、滑浪风帆等项目。今年更特别加入下届奥运会新增的项目，让市民率先体验。完成指定体验，更可获限量纪念品。

而体院则透过摊位游戏、运动科学演示及DIY工作坊，揭开运动科学如何协助运动员突破极限、提升表现的神秘面纱。同时体院专家设计了一系列的科学化体能测试，让参加者了解自己的体能特质，探索运动潜能。

体院亦安排了由导赏员带领参观体院重点设施，包括游泳馆、赛艇中心及去年12月启用的全新设施大楼，一睹集运动医学、科学与训练于一体的先进基地。同时体院运动员组成的Chili Band将首次在开放日登场，作即席演出，展现香港精英运动员在运动场外不同的一面。