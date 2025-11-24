剑击｜马不停蹄下周参加日本站世界杯 目标：最想团体今季跻身世界头四位

香港剑坛周日传来喜讯！应届世界冠军兼「世一」蔡俊彦（Ryan）在巴林获颁「年度世一」（2024-2025年度）大奖，这是继「剑神」张家朗及女重江旻憓（Vivian）后，第3位香港剑手获此殊荣，他跟意籍教练Maurizio Zomparelli一同出席颁奖礼，同场还有香港剑总主席杨颖新到场支持，他表示：「获得这份荣誉绝对是荣幸，感谢自己在低潮时没有放弃，更感激在我一蹶不振时包容及扶持我的人。」

相关新闻︰全运会｜港队花剑男团决赛45:34击败福建夺金 4子将胜利归功于团队和观众支持

相关新闻︰全运会｜蔡俊彦接受好友吕爵安Edan非一般访问 两人互窒过程轻松搅笑

蔡俊彦是香港第三位获年度世一殊荣的剑手。香港剑总图

Ryan坦言这个奖项，身旁的Maurizio也有份。香港剑总图

去年同一个场合，家朗及Vivian同时获颁「年度世一」头衔，Ryan这次获此殊荣，令香港男花一连2季占去「年度世一」这奖项。Ryan自失落2024年巴黎奥运参赛资格后的一整季FIE巡回赛完全没有起色，在8个世界排名赛中，有2个不入「正赛」、2个正赛首圈止步、3个32强止步，直到5月上海大奖赛前，他更想退出余下比赛，多得花剑教练Maurizio的谆谆教导，劝阻他退赛的念头，终于在上海大奖赛夺得他的剑击生涯第一面「大奖赛」冠军，随后连夺6月亚锦赛及7月世锦赛金牌，这些都是Ryan第一次，世锦赛更是香港剑坛第一次，其世界排名由原本32位升至第一位。

相关新闻︰备战全运会系列︱从正赛不入到花剑世一 蔡俊彦不讳言或遇低潮

香港剑总主席杨颖新（右）也到场支持，左是教练Maurizio。香港剑总图



他获颁「年度世一」时也提到Maurizio说：「一个剑手能够走得远，单靠个人能力是不可能的，我很感恩，身边有很多不同的人为我张罗，给我教导，特别是教练Maurizio，这份光荣也属于他。未来希望能在不同剑手，甚至不同的人身上学习更多。」

相关新闻︰剑击︱「世一」蔡俊彦与张家朗凯旋归来 谦称张家朗更强

各位年终世一聚首一堂，包括Ryan（右一)。香港剑总图

Ryan谈新赛季：除每一站都尝试冲击个人赛奖牌，更想团体赛做出好成绩

一班人成功开心过一个人成功

「真的好感恩，没想过自己职业生涯真是可以做到世界第一，虽然不知会保持多久，我起码试过，这个赛季我想放松少少心情，尝试享受比赛，因为享受所做的，才发挥得最好。」Ryan在本月初今季第一站世界杯（西班牙）首圈止步，在刚结束的全运会个人赛8强完成比赛，他表示：「今季头2个比赛都打得不是好好，但我没有失落、我去信心，反而看到自己不足，亦有信心可以改善到，相信调整后，会越打越好，目标是每一站都尝试冲击奖牌。」



上周跟队友张家朗、梁千雨及吴诺弘合力夺得全运会男花团体赛历史金牌后，Ryan下月初将出战今季第2站世界杯（日本福冈），除个人赛外，他更想在团体赛延续全运会的表现，他说：「今季另一个目标，是希望我们团体能在季末跻身世界排名头4位，一班人成功开心过一个人成功。」



记者：徐嘉华