港足｜韦斯活宣布离任球迷欢腾 与港队2任知名主帅离队成对比

港队上周二在亚洲杯外围赛C组1:2不敌新加坡，痛失晋级决赛周机会，赛后韦斯活表示根据他带队成绩坚信可获足总信任留任至合约完结，但讽刺的是如今却宣布与足总分手，大多球迷都高呼叫好，对比过往比较知名的主教练安达臣和金判坤离任时大多球迷都感到可惜形成鲜明对比。

韦斯活行事风格引不满 离任氛围与前数任主帅大不同

香港足球总会今日宣布主教练韦斯活离任，球迷口号「Westwood Out！」终成真。实际上韦斯活不论场内场外都备受争议，两度曾指球迷「唔识波」，今次对新加坡关键战因换人问题再遭挞伐，球迷亦多次高呼韦斯活下台，今终得尝所愿球迷们高呼叫好。

回顾港队前两位较为知名的主帅金判坤和安达臣，球迷们虽然评价褒贬不一但亦有不少人对于他们的离队大感可惜。韩籍主帅金判坤在任多年，曾率队击败越南和乌兹别克等强队，更令香港在世界排名跃升至137位，而在2017年时解除合约后，回归南韩任南韩足协技术总监。而安达臣则曾率领港队在亚杯外击败阿富汗和柬埔寨仅负印度，历史性闯入决赛周，更在友赛中39年来首次击败中国，在2024年完约后转投中甲球会云南玉昆，更带领球队升到中超。相较两位教练曾击败强敌和态度真诚而深得民心，韦斯活相对较「抢口」，而且在战绩上也比不上两位教练好，因此球迷们反应大不同并不意外，目前韦帅亦未知去向，与其他教练因挖角而离队，相较之下韦斯活的离任更为落寞。