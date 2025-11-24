Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港足｜韦斯活宣布离任球迷欢腾 与港队2任知名主帅离队成对比

即时体育
更新时间：20:43 2025-11-24 HKT
发布时间：20:43 2025-11-24 HKT

港队上周二在亚洲杯外围赛C组1:2不敌新加坡，痛失晋级决赛周机会，赛后韦斯活表示根据他带队成绩坚信可获足总信任留任至合约完结，但讽刺的是如今却宣布与足总分手，大多球迷都高呼叫好，对比过往比较知名的主教练安达臣和金判坤离任时大多球迷都感到可惜形成鲜明对比。

韦斯活行事风格引不满 离任氛围与前数任主帅大不同

香港足球总会今日宣布主教练韦斯活离任，球迷口号「Westwood Out！」终成真。实际上韦斯活不论场内场外都备受争议，两度曾指球迷「唔识波」，今次对新加坡关键战因换人问题再遭挞伐，球迷亦多次高呼韦斯活下台，今终得尝所愿球迷们高呼叫好。

回顾港队前两位较为知名的主帅金判坤和安达臣，球迷们虽然评价褒贬不一但亦有不少人对于他们的离队大感可惜。韩籍主帅金判坤在任多年，曾率队击败越南和乌兹别克等强队，更令香港在世界排名跃升至137位，而在2017年时解除合约后，回归南韩任南韩足协技术总监。而安达臣则曾率领港队在亚杯外击败阿富汗和柬埔寨仅负印度，历史性闯入决赛周，更在友赛中39年来首次击败中国，在2024年完约后转投中甲球会云南玉昆，更带领球队升到中超。相较两位教练曾击败强敌和态度真诚而深得民心，韦斯活相对较「抢口」，而且在战绩上也比不上两位教练好，因此球迷们反应大不同并不意外，目前韦帅亦未知去向，与其他教练因挖角而离队，相较之下韦斯活的离任更为落寞。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
9小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
17小时前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
14小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
10小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
13小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
19小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
21小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
17小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
21小时前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
17小时前