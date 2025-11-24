港足｜足总与主帅韦斯活达成共识 即时结束合作关系 将公开招聘新任主教练

中国香港足球总会今日（24日）正式宣布与香港足球代表队教练韦斯活达成共识，结束合作关系，即时生效，并表示将公开招聘新任主教练。

足总在今日发声明，宣布与这名英格兰籍主帅结束合作关系，并在声明中指：「足总对韦斯活的付出表示感谢，并祝愿他未来一切顺利。本会将公开招聘新任主教练，并尽快落实及公布代理主教练安排，确保港队持续发展。」

足总仍发放100万元奖金予球员及团队

然而足总主席霍启山仍表示，董事局及管理层一致决定向有份参与港队对新加坡赛事的球员及团队发放港币100万元奖金，以表彰他们在这场比赛中的努力与拚搏，并激励球队迎接未来挑战。

港队中场陈肇钧亦表示感谢韦斯活的付出，亦希望他的事业生涯可以更上一层楼。对于下一任教练的人选，他说并没有特别期望：「华人，外国人，巴西人，咩人都系一样，我哋球员都系全力咁踢。不过咩人都好，最紧要帮到香港足球。」

港队周二在启德主场馆1:2不敌新加坡后，无缘2027亚洲杯决赛周，教练韦斯活赛后被外界炮轰换人迟缓和临场应变欠佳，他下台的呼声自此不绝于耳。除了有份直播评述港队落败予新加坡的前港队前锋陈肇麒公开质疑韦斯活外，文化体育及旅游局局长罗淑佩亦有在社交媒体发文，表示球迷们包括自己的意见和韦斯活的部署有「颇大差异，值得认真研究反思。」

韦斯活于去年8月接手港队，在任15个月领军出战20场，取得10胜4和6负的成绩，胜率刚好五成。然而细究其战绩，在关键的正赛中表现未如理想，此前在东亚杯等重要赛事中的临场指挥能力备受质疑，更因多次公开表示「不在乎球迷关系」的争议言论，成为球迷口中的「抢口教练」。

韦斯活临场反应和战术调度广受质疑

现年48岁的韦斯活，出身于曼联青训系统，在2012年退役后随即开始执教印度球会班加罗尔，并一直活跃于印度联赛至2022年。他在2023年被任命为阿富汗国家队主教练，但之后因阿富汗足总「拖粮」而在去年8月单方面终止合约。他期后在同月正式成为香港足球代表队主教练。

压垮骆驼的最后一根稻草，当属亚洲杯外围赛对阵新加坡的「生死战」。港队在启德主场馆半场领先的大好形势下，最终遭对手以2:1逆转，无缘晋级2027年亚洲杯决赛周。该场比赛中，韦斯活的临场指挥备受诟病，他直至71分钟落后时才首次换人， 补时阶段才派上具有高空优势的米高和杜度，加上起用久疏战阵的41岁门将王振鹏。他又一向倚重经验丰富的归化球员，而本地球员如黄威在其麾下仅获39分钟出场时间，陈肇钧更是四度入选从未获派上阵。

调度时机和用人方法最终引发球迷与专业评述员齐声质疑，连文化体育及旅游局局长罗淑佩亦在社交媒体发文：「不少球迷（包括我）意见也跟韦斯活教练的部署有颇大差异！这一点我觉得是必须认真研究反思的。 」