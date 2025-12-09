超级1000大马公开赛｜无惧在曾漏水2号场比赛 家朗凭坚毅意志再进一级

香港羽球一哥伍家朗，周四在吉隆坡的超级1000 大马公开赛保持不败优势，就算被安排在前天因天雨漏水的2号场比赛，也无阻港将的气势；他跟法国的波波夫（（Toma Junior Popov）在男单16强拉锯足足84分钟，决胜第3局曾打至17:17平时，家朗凭坚毅意志连取4分，锁定8强席位，将对日本一哥、世界排第8的奈良冈功大。

激战超过1小时，家朗最终获胜。直播截图

直播截图

家朗胜出后，第一时间跟总教练黄综翰握手。直播截图

家朗及波波夫的往绩是港将1胜2负，但最近一次的对垒，胜方是家朗，二人一开局已斗得难分难解至「刁时」，家朗先以23:21险胜，但第2局换边后，对方打得气势如虹，家朗以10:21被对手拉成平手；到决胜局第3局，家朗在小休前以11:9领先，但对世界排19的波波夫不放松一步，双方曾打至12:12、15:15，曾落后15:16的家朗没受到影响，两度追平手至17:17下，港将连取4分以21:17晋级周五8强。



家朗赛后表示：「第2局转场后，风向有点影响我发挥，但主要是对方改了打法，我一时间未能适应。到第3局，我们在最后阶段很多来回球，每拿一分都十分艰辛，庆幸可以靠意志力拿下最后胜利。」



问到家朗在曾受漏水影响的2号场，有没有影响，他说：「我见对手在第一局不停要求大会抹地，以为又有严重漏水问题，但当我第2盘转过去后，不觉得场地有水，所以影响不大。」家朗希望周五的8强战以「平常心」去争取准决赛位置，他对上一次入超级1000的准决赛要数回4年前的2021年1月泰国公开赛，当时他夺得亚军。

李卓耀不敌中华台北对手。资料图片



师弟李卓耀曾于首圈爆冷击退巴黎奥运金牌得主、丹麦的艾素臣（Viktor Axelsen），可惜周四在16强未能延续胜仗，他跟中华台北的戚又仁打了57分钟，阿耀先赢一局21:15下，被对手连追2局，港将最终以14:21、12:21下马。

记者：徐嘉华

