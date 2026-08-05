南非练马师桂福特刚季首度在港开仓，即取得廿八W，并凭「安遇」胜出三级赛妇女银袋，赢得在港首场级际赛胜利。桂福特表示，对刚季成绩感到满意，并准备好迎接新季挑战，希望表现能更进一步。

谈到刚季马房成绩，桂福特说：「如果有人在刚季初时向我说，我全季可赢出廿八W并在三级赛赢马，我也不会相信，但一季过后，这些佳绩都实现了，令我和整个团队感到兴奋。在此我要感谢厩内马主支持，以及马房团队的努力。」

对于在港开仓首季已能站稳阵脚，桂福特说：「马房成功是整个团队的努力成果。而我在南非时，曾于国内三个不同形式的训练中心设立马房，并因应各驹的需要，安排牠们到最合适的中心受训，这令我累积了不少有用的经验，所以来港后能在短时间内适应新环境。当然，沙田和从化马场设备优良，尤其是从化马场的设施简直一流，马匹在最佳环境及设施下受训，交出成绩的机会自然大增。」

上季桂厩较倚重转仓马攻坚，桂福特指现时厩内都有不少质新马可争功。「厩内部分质新马曾在阵上跑近，有部分则于刚季较后时间抵港，仍未被安排上阵，但我对牠们的质素都感满意，有信心可在新季交出成绩。另外，现时来港服役的南非马仍寥寥可数，但我认为牠们在国际舞台上的表现，已证明具备质素；只要我遇上适合在香港竞逐的南非赛驹，也会引入来港助马房争功。」桂福特说。

讲开桂厩质新马，自然要提刚季四战三捷的「坚先生」，刚季尾升上三班仍轻胜，表现抢镜。桂福特表示，「坚先生」新季踏入四岁，仍大有进步空间，加上长力逐渐养成，暂以经典一哩赛为其主要目标。练者亦提到七岁的「表之银河」，刚季尾转厩初出即在精英杯获亚，斗心十足，希望牠新季继续展现能力，替马房出战大赛。

「坚先生」刚季尾升上三班仍轻胜，表现抢镜。

文杰