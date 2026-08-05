马场浮世绘｜「剧烈气象」法国两赛二选一

目前全球最高分三岁马「剧烈气象」，上周三在古活马场赢出一级赛萨塞克斯锦标，至今六战全胜，包括三场一级赛。

「剧烈气象」本周一早上已恢复操练，该驹练马师包纪耀表示，「剧烈气象」赛后仍维持勇态，操练时仍充满新鲜感，被谈到此驹的未来部署，他曾表示将安排牠远征法国，所以有可能出战下周日多维尔马场举行的杰克莫华大赛，但倘若该驹需要更多时间重新部署，则将竞逐下月六日隆尚马场举行的隆尚磨坊大赛。

文杰

