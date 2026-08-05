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马场浮世绘｜「美丽第一」配周俊乐争韩国短途锦标

马圈快讯
更新时间：14:28 2026-08-05 HKT
发布时间：14:28 2026-08-05 HKT

下月六日韩国首尔马场举行的三级赛韩国短途锦标，两匹香港赛驹「自强不息」和「美丽第一」已获邀到当地参赛，上届冠军「自强不息」已决定交由华将巫显东主辔；另外，据悉「美丽第一」拟配周俊乐出赛，本来周俊乐因为希望策骑叶厩「举步生风」，于同日在日本阪神竞马场出战二级赛人马锦标，可是其后「举步生风」决定配澳洲骑师连达文出赛，令周俊乐一度没有坐骑远征，幸而现在仍获坐骑出战韩国大赛。

「举步生风」将配澳洲骑师连达文出战二级赛人马锦标。
「举步生风」将配澳洲骑师连达文出战二级赛人马锦标。
「美丽第一」(图) 拟配周俊乐出战三级赛韩国短途锦标。
「美丽第一」(图) 拟配周俊乐出战三级赛韩国短途锦标。
上届三级赛韩国短途锦标冠军「自强不息」(图)，已决定交由华将巫显东主辔。
上届三级赛韩国短途锦标冠军「自强不息」(图)，已决定交由华将巫显东主辔。

文杰

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