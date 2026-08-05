马场浮世绘｜「远飞标枪」将主攻三大赛

上月在雅士谷马场举行的二级赛夏域锦标，前香港瓶盟主「远飞标枪」击败「幻梦逸想」胜出，后驹其后再出赢一级赛英皇锦标，令「远飞标枪」的未来部署更受关注。

练马师布铭球表示「远飞标枪」近期操练走势良好，但按他们早已拟定的部署，由于该驹去年下旬先后在法国、香港、卡塔尔和杜拜出赛，所以今年将不会再安排牠频密出赛。

该驹练马师布铭球表示，「远飞标枪」近期操练走势良好，但按他们早已拟定的部署，由于该驹去年下旬先后在法国、香港、卡塔尔和杜拜出赛，所以今年将不会再安排牠频密出赛。上月在雅士谷马场赢马后，便一直操而不战，下仗目标将是下月六日的德国巴登大赛，只要届时场地并非太软烂，便会落赛出战，之后牠将很大机会竞逐美国育马者杯草地大赛，以及十二月再战香港瓶。

「远飞标枪」下仗目标将是下月六日的德国巴登大赛，之后牠将很大机会竞逐美国育马者杯草地大赛，以及十二月再战香港瓶。

文杰