苗礼德返家休养
更新时间：14:11 2026-08-05 HKT
发布时间：14:11 2026-08-05 HKT
发布时间：14:11 2026-08-05 HKT
早前在祖家南非炒单车受伤的前练马师苗礼德，于上周三接受手术，治疗其出现骨裂的C1与C2颈椎；南非流行榄球，参与此项运动的选手也经常受到类似的颈伤困扰，故当地医院具丰富经验处理有关伤患。苗礼德手术成功及留院观察后，周二已返回家中休养，距离完全康复又再跨进一步。
陈嘉甜
最Hit
葵广短裙热裤女「卖书军团」惹热议 网民斥「暴露到好似冇著」侮辱行业 街坊揭地铁站外更离谱｜Juicy叮
2026-08-04 13:32 HKT
向海岚小红书拍片教零消费游港 借热水冲泡自携咖啡、食免费饭 网民：枉为港姐冠军
2026-08-04 10:00 HKT
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 当地人4点苦呻「无希望」都想走 网民叹：好多嘢十年如一日
2026-08-03 17:27 HKT
余生只剩20小时相聚？ 40岁港男饯行移民好友 计出残酷数字大感心寒 网民泪忆亡友：下次再见已是坟前拜祭｜Juicy叮
2026-08-04 10:59 HKT