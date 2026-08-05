早前在祖家南非炒单车受伤的前练马师苗礼德，于上周三接受手术，治疗其出现骨裂的C1与C2颈椎；南非流行榄球，参与此项运动的选手也经常受到类似的颈伤困扰，故当地医院具丰富经验处理有关伤患。苗礼德手术成功及留院观察后，周二已返回家中休养，距离完全康复又再跨进一步。

陈嘉甜