蒋嘉琦添丁 取名Lancelot
更新时间：13:53 2026-08-05 HKT
发布时间：13:53 2026-08-05 HKT
发布时间：13:53 2026-08-05 HKT
前香港女骑师蒋嘉琦早前顺利诞下麟儿，母子平安。昨晚蒋嘉琦在社交平台分享喜讯之余，亦分享了她和丈夫抱住儿子（英文名Lancelot）一家三口的温馨相片。蒋嘉琦因外表甜美，被马迷冠以「嘉琦BB」称号，现时她荣升「嘉琦妈妈」，可喜可贺。
蒋嘉琦写道：「今天是Lancelot来到世界的第十二天，我和先生深感欣慰与感激」。蒋嘉琦期望儿子保持强健体魄，一天一天茁壮成长。蒋嘉琦是前香港女骑师，自挂靴后仍不时入场，支持香港赛马运动；现时她既是马主，也身兼马贩工作。
陈嘉甜
最Hit
葵广短裙热裤女「卖书军团」惹热议 网民斥「暴露到好似冇著」侮辱行业 街坊揭地铁站外更离谱｜Juicy叮
2026-08-04 13:32 HKT
向海岚小红书拍片教零消费游港 借热水冲泡自携咖啡、食免费饭 网民：枉为港姐冠军
2026-08-04 10:00 HKT
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 当地人4点苦呻「无希望」都想走 网民叹：好多嘢十年如一日
2026-08-03 17:27 HKT
余生只剩20小时相聚？ 40岁港男饯行移民好友 计出残酷数字大感心寒 网民泪忆亡友：下次再见已是坟前拜祭｜Juicy叮
2026-08-04 10:59 HKT