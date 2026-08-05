蒋嘉琦添丁 取名Lancelot

前香港女骑师蒋嘉琦早前顺利诞下麟儿，母子平安。昨晚蒋嘉琦在社交平台分享喜讯之余，亦分享了她和丈夫抱住儿子（英文名Lancelot）一家三口的温馨相片。蒋嘉琦因外表甜美，被马迷冠以「嘉琦BB」称号，现时她荣升「嘉琦妈妈」，可喜可贺。

蒋嘉琦写道：「今天是Lancelot来到世界的第十二天，我和先生深感欣慰与感激」。蒋嘉琦期望儿子保持强健体魄，一天一天茁壮成长。蒋嘉琦是前香港女骑师，自挂靴后仍不时入场，支持香港赛马运动；现时她既是马主，也身兼马贩工作。

陈嘉甜