本港马季煞科后，霍宏声随即返回祖家南非与家人会合，然后一同乘坐邮轮畅游地中海及土耳其等国；现时他已收拾心情，并已抵达英国伦敦，准备周六在雅士谷马场参加识价杯骑师赛。霍宏声表示，希望与何泽尧、周俊乐组成的「香港队」能取得佳绩，为港争光。

识价杯向来备受全球关注，能获选成为参赛一员，已是一项光荣；据知获邀骑师代表可获提供前往英国的机票及酒店住宿，但不会获得出场费或额外酬金，须靠出赛赚取奖金。霍宏声坦言，参赛并非为了钱：「我参加识价杯，主要是让自己有机会在雅士谷马场策骑，那是英国甚至全世界最享负盛名的马场之一；今次我有机会在那里策骑，更可与来自世界不同地区的高手比拼，届时必全力以赴，希望自己可赢马之余，同时协助『香港队』取得队际冠军。」

霍宏声补充，赛前已做足功课，知道雅士谷马场跑道宽阔、末段直路要上斜，有信心可尽快适应；反而英国的骑师用鞭条例跟香港不同，才需要特别注意。霍宏声说：「英国限制骑师用鞭次数，多打一鞭亦会被罚停赛，我担心阵上短兵相接时，会于未为意之下违规，总之临场我会特别谨慎。」

刚季霍宏声赢出35W，较前季少了12W之多，他感到有点沮丧，并直言难忘「祝愿」。霍宏声说：「上季我的支持不足，其间几匹坐骑『祝愿』、『小鸟天堂』和『白鹭金刚』均易配取得好成绩；当然，我完全尊重练马师和马主的决定，但个人总会有些失望。特别是『祝愿』，牠斗心特强，我对其尤其钟爱，之后牠赢出一级赛，即使不是由我策骑，依然为其感到高兴。」

霍宏声又表示，刚季尾手风转顺，新季会努力争取支持，与更多练马师合作，目标是成绩反弹，争取更多头马；倘若遇到具实力的顶级坐骑，能够出战大赛便最好不过。

「祝愿」

文杰