PMU全球汇合彩池罗斯齐尔德大赛「蓝电击」盼乘马房强势再下一城

由包义定训练的「蓝电击」将于本周日（8月2日）在多维尔马场角逐PMU全球汇合彩池罗斯齐尔德大赛（1600米一级赛），力争再添头马进账，为马房延续今夏的强势。

现年四岁的「蓝电击」今季状态大勇，至今三战全胜，代表作为于7月10日在新市场扬威法尔曼斯锦标（1600米一级赛）。

「蓝电击」的练马师包义定近期同样手风大顺，过去两星期录得高达百分之二十的胜出率，包括于上周末凭「幻梦逸想」攻下英皇锦标（2392米一级赛）。

「蓝电击」父系出自著名种马「蔚蓝海角」，而幕后为了避开牠与雄马同场对垒，果断替这匹持续进步的雌马报争此赛，舍弃刚于周三在古活举行的萨塞克斯锦标，以及本月稍后同样在多维尔上演的一哩直路赛杰克莫华大赛。这个部署看来有望为他们带来回报。

马主朱德望阵营的赛马经理Barry Mahon说︰「『蓝电击』角逐法尔曼斯锦标时要让磅予阵中的顶级三岁马，要争胜并非易事。马儿从三岁到四岁期间进步了不少，如今已变成一匹魁梧、强壮的赛驹。我觉得牠在皇家雅士谷赛期的表现很好，其后在法尔曼斯锦标的发挥更胜一筹，实在令人满意。」

「蓝电击」今仗将与七驹同场较量，其中最具瞄头的当数今季其中一匹三岁菁英「精确」。

隶属岳伯仁马房的「精确」今年接连胜出爱尔兰一千坚尼（1600米）及加冕锦标（1594米）两项一级赛，但上仗在新市场以两个马位之差不敌「蓝电击」屈居亚军，今仗将争取反胜该驹。

练马师伯特去年凭「下凡仙姬」扬威此赛，今年他将派出「天演」力争卫冕。

「天演」在今届英国一千坚尼（1600米一级赛）跑获亚军后，前仗增程角逐法国橡树大赛（2100米一级赛）时大败而回，其后出争法尔曼斯锦标时一度领放，仅于末段后劲不继，最终取得第四名。

皮仕高爵士则会派出「信可登月」加入战团。此驹今季较迟复出，首仗以独赢34倍冷门身分角逐加冕锦标，阵上交出悦目表现，最终落后头马「精确」两个马位冲线，取得第四名。

曾胜出凯旋门大赛的皮仕高爵士说：「『信可登月』跑毕加冕锦标后的状态甚佳，但团队决定不会像马儿两岁时那样急于让牠重返战阵。」

「马儿在皇家雅士谷赛期的发挥甚佳。牠与对手力拼到底，与季军马匹一同冲线。作为复出首仗，马儿的演出令人满意，做得很好。」

今仗续替「信可登月」执缰的莫莱斯也表示：「很高兴看到马儿有力成为一匹真正的顶级雌马。」

法国练马大师费伯华则寄望「雅丽高娃」能助他四年内第三次扬威此赛。

血统优良的「雅丽高娃」上仗在巴黎隆尚角逐一项1600米表列赛，在远比今仗预期软慢的场地上力抗「卡卡迷妹」抡元，继而进军此赛。

「快如神」去年在此赛取得第四名，今年力求争取更佳名次；「青葱心」前仗在法国一千坚尼（1600米一级赛）以悦目走势追入季席，但上仗角逐法国橡树大赛时则跑来欠运。

PMU全球汇合彩池罗斯齐尔德大赛（1600米一级赛）编为海外赛事第二组第三场，将于香港时间8月2日（星期日）晚上十时四十分开跑。

