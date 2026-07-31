德国橡树大赛主队英雌有力抵御法国高评分佳驷「极致美」来犯

第一百六十八届德国橡树大赛（2200米一级赛）将于周日（8月2日）在杜赛尔多夫马场上演。由尹怀志训练的「静夜气息」上仗刚在此马场抡元，今次盼可乘勇击败评分明显占优的法国佳驷「极致美」，延续服役至今的不败纪录。



杜赛尔多夫马场位于莱茵地区近郊高地，坐拥秀丽风景，而场内呈三角形的跑道有三个弯位，是德国最特别的赛道之一。



「静夜气息」在出道战取胜后，上仗于6月在杜赛尔多夫角逐一项2100米表列赛时再下一城，击败今仗将再度碰头的厩侣「真挚爱」夺冠，过终点时更抛离该驹四个马位。「静夜气息」上仗自第三档出闸后取胜，今仗更抽得第一档起步，预料牠会在首个弯位前与同场十五驹有一番激烈争持，而牠今仗会续由德国前列女骑师胡洁彤执缰。

在穆罕设厩的尹怀志曾于2021年凭「惊世诗才」爆冷攻下凯旋门大赛。他谈及父系出自「屏息以待」的「静夜气息」时说：「马儿很熟悉这条赛道，加上牠的操练表现良佳，又完全不会受场地状况影响，希望牠今仗至少能争入位置。」

至于「真挚爱」，尹怀志则表示：「马儿同样熟悉这条赛道，若遇上快地将有利牠发挥。马儿面对的考验明显越来越严峻，但牠目前状态上佳。」



练马师胡拿迄今已六度扬威德国橡树大赛，也刚凭冷门分子「创城开国」攻下今年的德国打吡。他今次将派出两匹争标要角「顺理而行」及「娇如飞」参赛，其中将续由马房骑师柏祖诚策骑的「顺理而行」上仗于7月攻下汉堡雌马大赛（2200米三级赛），再次证明牠的天赋及斗心，看来会是胜望较高的一驹。

另一边厢，由多届德国冠军练马师薛根训练的「夜游神」也值得留意。「夜游神」出道后两战全胜，但头马仅分别来自一项从未胜出马赛，以及上仗在慕尼黑攻下的一项第三班让赛，目前评分远远不及同场的顶尖对手。然而，「夜游神」已克服早前遇上的小阻滞，并一直为今仗养精蓄锐，若牠今仗能在毛振鹏胯下交出佳作的话，也不会让人意外。

近年来一直未有法国赛驹能胜出德国橡树大赛，但「极致美」或能于今年打破闷局。此驹迄今四战全胜，包括上仗于5月在巴黎隆尚竞逐享负盛名的圣安利尔大赛（2000米二级赛）时，自包尾位置后上成功抡元。今仗续由贝知仁策骑的「极致美」将自第十档起步，预料不会于早段争夺领先位置，但正如练马师巴伯乐所说：「马儿的变速力并非特别出众，但牠能够自后列展开长距离冲刺，正如牠在隆尚一役那样。」

德国橡树大赛（2200米一级赛）编为海外赛事第一组第五场，将于香港时间8月2日（星期日）晚上九时四十分开跑。

