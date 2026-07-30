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马场浮世绘｜霍励贤纳依度拟首度参战世界星级骑师大赛

马圈快讯
更新时间：18:02 2026-07-30 HKT
发布时间：18:02 2026-07-30 HKT

日本最新一届世界星级骑师大赛，将于下月二十二日起一连两日，在札幌竞马场举行。每年此赛均邀请六位海外骑师，跟七位来自中央竞马会和一位地方竞马全国骑师同场比拼。

据悉中央竞马会即将公布六位获邀参赛骑师名单，由于此段时间欧洲赛事正进行得如火如荼，一线骑师难以有空前来参战，所以主办单位不时引入新面孔，例如上届便请得德国冠军韩新和南美洲大红人江继辉参赛。

印度赛马史上最成功骑师之一纳依度 (右)，将首次获邀参赛。
印度赛马史上最成功骑师之一纳依度 (右)，将首次获邀参赛。
近年长期居南非骑师成绩表前列的霍励贤 (图)首次获邀参赛。
近年长期居南非骑师成绩表前列的霍励贤 (图)首次获邀参赛。

至于今届获邀名单，据悉将参加下周六雅士谷马场举行的识价杯，印度赛马史上最成功骑师之一纳依度(暂译)，以及近年长期居南非骑师成绩表前列的霍励贤，均首次获邀参赛，其余的获邀人选，则有待日内公布。

文杰
 

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