短途菁英「夜袭击」挟勇态强攻英皇佐治锦标

光荣古活赛期将于周五（7月31日）迎来第四天赛事。当天的重头戏英皇佐治锦标（1000米二级赛）将云集十五匹短途佳驷同场较劲，势必掀起一场激烈的速度对决。



今届赛事虽有不少三岁新秀参赛，但似乎以阵中名气较高的年长短途马更具胜望，尤其是力争出道第七捷的「夜袭击」将成其中焦点。



「夜袭击」上季与顶级短途菁英对垒时往往处于下风，但经过冬季接受阉割手术后，今年的表现更上一层楼。



这匹五岁佳驷今年首仗在新市场上阵，以一放到底姿态攻下香港赛马会全球汇合彩池皇宫锦标（1000米三级赛），翌仗在希铎出争神殿锦标（1000米二级赛）时则以凌厉后劲力压对手抡元，尽显马儿的跑法灵活多变。



「夜袭击」其后在皇家雅士谷赛期出争另一场1000米短途大赛英皇查理斯三世锦标（一级赛），虽然因排档不利而只得第十名，但过终点时仅落后头马两个半马位，也是七匹沿跑道中央上前的参赛马中表现最佳一驹。



今仗续替「夜袭击」主辔的杜俊诚在光荣古活赛期的手风甚顺，周三先后凭「夜袭击」的马主Wathnan Racing旗下的「百达繁花」及「野芳花」胜出两仗，当中「野芳花」与「夜袭击」同由练马师伯特训练。



早在这个赛期开始前，杜俊诚已预测「夜袭击」会是他最具胜望的坐骑。



杜俊诚说：「我认为这条赛道的特点非常适合『夜袭击』发挥。虽然马儿去年在这场赛事遇上较理想为慢的场地，但仍能交出卓越表现。我认为马儿会是我在这个赛期最突出的坐骑。」



古活赛道向来不易应付，参赛马除了需要展现锐利前速外，也要发挥加速力突围而出，同时要有上乘平衡力以保持位置。



烈酒醉心力求重温美梦

今仗符合这些条件的参赛马除了「夜袭击」外，还有另一短途良驹「烈酒醉心」。尽管「烈酒醉心」今季已三度在「夜袭击」之后过终点，但马儿每年通常到了这个时候才会达到巅峰状态，这从牠上季在激烈争逐下险胜此赛便可见一斑。「烈酒醉心」对上二十二战均由近期频频报捷的夏俊升执缰，今仗人马将继续合作，力求重温去年携手夺标的美梦。



「国酒之星」是今仗另一匹备受拥戴的参赛马。此驹曾于2022年在古活攻下一项1200米赛事，本月初更再次在沙丘园后上扬威短途锦标（1009米三级赛），成为历来首匹蝉联该赛冠军的赛驹。



「出奇智略」角逐顶级短途赛时经常跻身前列，包括本月在却拉出争青玉锦标（1000米二级赛）时再有佳作，于领先大半程后在头马「掩藏」之后跑获季军。



「飞雀」于2024年角逐此赛时仅以短马头位之微落败，但牠最近一次胜出短途分级赛，已是去年10月伙拍莫艾诚攻下法国著名短途赛隆尚教堂大赛（1000米一级赛）。这匹澳洲短途之星今仗必须重拾勇态，方有望再度在莫艾诚胯下扬威短途分级赛。



瑞典代表「超跑挚友」加入战团也为此赛增添国际色彩，此驹至今在瑞典布鲁园的草地及捷加诺的泥地出战1200米赛事时近乎难寻敌手。



英皇佐治锦标（1000米二级赛）编为海外赛事第四组第四场，将于香港时间7月31日（星期五）晚上十时三十五分开跑。