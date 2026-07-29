「满钻颈链」争兰秀锦标

英国古活马场「光荣古活」赛期，明日进行至第三天，全日赛事重头戏，将是S3-4场雌马一级赛兰秀锦标，虽然今届赛事跟上届一样，只有五驹列阵，但派马赢得最近两届此赛的练马师岳伯仁，将派遣法国旗下不败之师，双料一级赛「满钻颈链」出战，争取第七次赢出此赛。

「满钻颈链」今季踏入三岁，初出一役即轻易捧走法国二千坚尼大赛，接著再出增程出战法国橡树大赛，依然顺利胜出，今次此驹初次在古活马场上阵，同场跟年长马对垒，岳伯仁说:「上场『满钻颈链』首次增程跑二千一百米，结果无碍其表现，牠再赢一场头马，此驹血统优良，父系为『金教堂』，我当然希望牠继续取得佳绩，虽然今次首次在古活马场出赛，但此驹中等身裁，平衡力甚佳，加上早前自后在隆尚和尚蒂伊两个右转马场赢马，所以我认为牠可以适应在古活马场场地。此驹自服役至今进展理想，我们在操练上和出赛对牠的要求，牠都能够轻易做到，我对牠出战今赛充满期特。」

「友情至上」前年三岁时赢得四场头马，蹄下败将包括上周末羸出英皇锦标的「幻梦逸想」，可是四岁因健康问题全年缺阵，今年复出一役在希铎马场又中途收停，幸好上场在雅士谷马场二级赛跑第三，练马师高素德说:「此驹今年初出并不顺利，可是上场在雅士谷马场跑稍短的千六米，只败在其后在法国赢出一级赛的『蓝电击』，反映牠演出不弱，今次牠以更足够准备出战，跑更合适的二千米，希望牠演出能再进一步。此驹场地适应性广泛，无论干快和软地都可胜任，有助其在此争取胜利。」

至于上届此赛季军「观火」的练马师包义定表示，该驹上场在威尔斯亲王锦标败在目前全球最佳马匹之一的「监察官」脚下，实在败不足辱，更难得是马儿赛后状态仍维持在早前的最佳水准，今次再出战兰秀锦标，牠应有条件走得更接近归来。

文杰