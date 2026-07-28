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「剧烈气象」斗「雪岳区」

马圈快讯
更新时间：16:34 2026-07-28 HKT
发布时间：16:34 2026-07-28 HKT

明日为英国古活赛事「光荣古活」第二日赛期，重头戏是被编为S2-5场千六米一级赛萨塞克斯锦标，此赛向来是该季三岁精英挑战年长马的重要赛事，今季也不例外，季内未尝一败的「剧烈气象」将再遇上「雪岳区」，同场亦有「歌剧舞姿」虎视眈眈，相信是今季英国最精彩的一哩大赛之一。

由包纪耀训练「剧烈气象」，服役至今五战全胜，包括英国二千坚尼大赛和圣詹姆士皇宫锦标，目前其国际评分高达一二六分，跟香港马王「浪漫勇士」相同。包纪耀说：「上仗『剧烈气象』仅胜『雪岳区』赢马，很大程度因为我临场希望牠尝试在早段摆前一些，可是临场情况跟预期有很大差别，令牠未能以最合适的方式发挥。此马最大特色是能够完全放松竞跑，且末段后劲强横，无疑古活马场千六米不时有前领马胜出，看来对牠并非太有利，但临场战略将由鞍上人刘见龙全权负责，只要他对坐骑早段取位感满意，我亦会同样满意，希望马儿能够再下一城，顺利连赢三场一级赛。」

岳伯仁马房的「雪岳区」今季两度遇上「剧烈气象」均跑第二，但所负距离已由两个多马位缩窄至短头位，今仗能否反先对手？岳伯仁说：「上仗『雪岳区』在雅士谷马场表现出色，赛后状态亦良好，我们一直认为牠适合在古活马场竞逐。其实此马在坚尼大赛时早了望空，上仗在雅士谷则起步后受挤碰，堕退至较后位置，两赛际遇均欠理想；今仗我除希望牠发挥理想之外，亦要为其日后增程部署作参考，因为我们觉得其长力可扳至二千米。」

至于应届女皇安妮锦标冠军「小钞东尼」和季军「歌剧舞姿」亦在阵，替后驹执缰的布宜学表示，上仗在雅士谷马场吹对头风的情况下，采主动跑法的「歌剧舞姿」能跑第三已算理想，今次以佳态转战古活马场，也有望取得佳绩。

文杰

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