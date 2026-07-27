英国古活马场由明日起一连四日，将举行光荣古活赛期，今年香港赛马会更转播全部四天赛事。首日重头戏是被编为S1-4场，途程为三二一二米的一级赛古活杯，岳伯仁旗下新一代长途精英「北国风」，将再碰上高仕登马房的「渔利尽收」，继早前雅士谷金杯后，两驹再次同场较量。

「北国风」上季至今取得跨季六连胜，包括去年的古活杯、英国圣烈治锦标和与及今年的雅士谷金杯；今次竞逐古活杯作卫冕战，岳伯仁说：「我对『北国风』过去一年的表现感到满意，牠每战均以短距离击败对手，实在难以评估其真正实力，这跟马房旗下以往的两届冠军『诗人作家』相似。即使今赛对手实力甚强，包括再遇『渔利尽收』，但『北国风』亦有备而临，希望届时可交出好表现，其实自牠六连胜之后，我已没有想过牠能继续赢多少场，只专注于当前每一场比赛。」

「渔利尽收」上仗久休复出，在雅士谷金杯仅以头位不敌「北国风」获亚，高仕登有以下评价：「上仗『渔利尽收』经过艰苦比赛取得亚军，两天后牠已恢复体力及状态，这正是牠的特点，毋须作太多改变便能够维持角逐兴趣。今次我们要计划如何击败对手，目前马儿状态良好，我肯定牠将全力以赴，争取佳绩。」

此外，韦利安马房的「威仪」，上仗在雅士谷金杯失利，今次再上征途，鞍上人杜以晨表示，此马上仗跑三九九一米肯定太长，且是季内第二次上阵，败不足辱。今次跑三二一二米应更合脚法，若能挑战强手便最好不过。

文杰