巴伐利亚大赛阵容鼎盛 「鹰眼裁决」冀脱颖而出

巴伐利亚大赛（2000米一级赛）将于周日（7月26日）在慕尼黑马场举行。这项历史悠久的大赛是德国马季最受瞩目的赛事之一，历届冠军中不乏当地及海外的顶级中距离佳驷。



今届赛事将有十匹参赛马匹，包括六匹经验丰富的外队马远道而来，与四匹主队良驹同场较劲，而雄马及阉马与雌马则各占一半，加上各驹评分相当接近，形势看来相当紧凑。



「鹰眼裁决」是阵中评分最高的一驹，今仗将首次为在新市场设厩的施佐治披甲。这匹三捷马今仗的新拍档莫艾诚去年曾主策「飓风警戒」扬威此赛，近期也频频取得佳绩。



「鹰眼裁决」去年8月曾伙拍戴图理在肯塔基攻下一项奖金丰富的2100米三级赛，上仗则在皇家雅士谷赛期竞逐沃尔弗顿锦标（2005米表列赛），以些微距离落败。

美岛小村有力问鼎

另一有力问鼎锦标的四岁英国代表是「美岛小村」，今仗将首次伙拍杜汉培上阵。这匹高大壮硕的雌马上仗于6月攻下潘德法城堡雌马锦标（2405米表列赛），赛后小休养精蓄锐。该驹的练马师博辉耀近期成绩拾级而上，他说：「马儿正在进步中，而当雌马展现出这样的势头时，你根本无法知道牠的上限在哪里。」



相比缩程角逐的「美岛小村」，「献才艺」今仗则增程至2000米。「献才艺」的周岁价为一万五千坚尼，今年5月在杜赛尔多夫胜出经典赛德国一千坚尼（1600米二级赛），证明本身物超所值。练马师张柱栋于该场胜仗后大赞鞍上人马卓尧的发挥，今仗顺理成章再次邀请他为「献才艺」主辔；而他谈及「献才艺」时表示：「马儿是一匹体格出众的雌马，气质简直就像一匹雄马。我认为马儿在偏软场地上的发挥较佳，而我们在杜赛尔多夫正好遇上这样的情况。」



慕尼黑目前的场地状况为好地，部分路段为好至软地。即使天气预报会有微雨，但实际场地可能较预期更快。

爱尔兰两佳驷具胜望

今届赛事也有两匹胜望不俗的爱尔兰佳驷参赛，分别是「热似骄阳」及「踏长路」。由夏宁敦夫人训练的「热似骄阳」曾于2024年在唐加士达攻下未来锦标（1600米一级赛），上仗则于今年6月在却拉举行的国际锦标（2000米三级赛）中跑获接近的季军。



由于闸厢设于首个弯位附近，自第二档起步的「热似骄阳」看来会较排第九档的「踏长路」占优，不过「踏长路」的骑练组合麦文坚及岳本贤上周刚凭「早行飞雪」携手扬威爱尔兰橡树大赛（2400米一级赛），今次再度合作自然备受注目。



德国代表方面，评分最高的是薛根旗下的两匹佳驷「威来哥」及「仙娇蹄」，看来牠们会成为主队的争标希望。「威来哥」今仗将由马房骑师毛振鹏主辔，而「仙娇蹄」则会交由胡意范执缰。



由薛宝力训练的「计出万全」近两战出争三级赛时均顺利报捷，其中上仗角逐一项2000米三级赛时展现顽强斗心，在多驹几乎齐过终点下脱颖而出。这匹正在冒起的新秀今次将继续伙拍马立义上阵。



巴伐利亚大赛（2000米一级赛）编为海外赛事第三组第二场，将于香港时间7月26日（星期日）晚上八时十分开跑。



