各方霸主云集英皇锦标决出王中之王

英皇锦标（2392米一级赛）将于本周六（7月25日）在雅士谷马场上演。这项大赛的总奖金高达二百万英镑（约合二千零八十万港元），是英国马季奖金最丰厚的赛事之一，今年更云集了全球各地的冠军级赛驹同场较劲，精彩可期。



法国代表「格伦岛」去年扬威这项英国最享负盛名的全龄赛事，今次将力争成为历来第四匹两胜此赛的赛驹，但牠将要面对来自日本及爱尔兰的劲敌。此外，主队唯一代表「幻梦逸想」在雅士谷的往绩甚佳，去年角逐这项一级赛时只败于「格伦岛」蹄下而屈居亚军。



「格伦岛」前仗于6月在叶森作赛，因遇上偏软场地而影响发挥，但其后于本月初出争PMU全球汇合彩池圣格卢大赛（2400米一级赛）时交出一贯的凌厉后劲夺魁，一扫在叶森无功而还的阴霾。牠除了成功卫冕该赛锦标外，更为自己争得近十三个月来的第六项国际一级赛冠军。



阿加汗阵营的法国赛马经理Nemone Routh说︰「马儿本周的操练表现很好。上仗牠在巴米高的出色发挥下扬威圣格卢马场，而我们认为牠在该役后再有进步。马房内最熟悉牠的员工表示，牠现时的体重及状态均与去年同期的水准相若。我们对牠十分满意，只是今仗对手看来真的很强！」

歌利巨人蒙面舞会两劲敌

他口中「格伦岛」今仗劲敌包括「歌利巨人」。「歌利巨人」同样由在尚蒂伊设厩的葛威法训练，曾于2024年以冷门身分胜出英皇锦标，而此驹今年似乎已返回巅峰状态，先于5月轻松攻下尚蒂伊大赛（2400米二级赛），继而在皇家雅士谷赛期角逐夏域锦标（2392米二级赛）时从后以劲势加速上前，一度看似胜券在握，但鞍上人苏铭伦的脚于关键时刻脱出脚踏，最终在欠运下跑入季席。



来自日本的「蒙面舞会」是「格伦岛」的另一匹强劲对手。此驹于去年11月出争日本杯（2400米一级赛）时尽管排在不利的外档起步，但结果仅负于「格伦岛」一马头位而屈居亚军，其后幕后团队便一直以此赛为目标。「蒙面舞会」在日本杯后仅上阵一次，为今年4月来港竞逐富卫保险女皇杯（2000米一级赛），最终负于香港超级佳驷「浪漫勇士」一个马位，跑获亚军。



「蒙面舞会」今仗将继续伙拍李慕华争标，只要旅程一切顺利的话，那么牠的机会似乎会较另一日本代表「林森处」更胜一筹。「林森处」上仗于5月在京都竞逐春季天皇赏（3200米一级赛）时几乎爆大冷报捷，但此驹今仗面对一众强敌，若可在莫艾诚胯下再创佳绩的话，相信仍会让人大感意外。

剧唱一姐夺标热门

岳伯仁麾下的「大有作为」（李辉）预计会为今仗带来快步速，而同厩的2025年英国及爱尔兰打吡大赛双料盟主「佳骏之村」（布宜学）也有可能以快步速领放。不过，岳伯仁自2016年凭「高地之舞」摘桂后便未再扬威此赛，而今次最有机会协助这位爱尔兰练马大师再次夺标的参赛马相信会是「剧唱一姐」或「切利尼」。



「剧唱一姐」去年凭优异表现先后攻下英国、爱尔兰及约克郡橡树大赛，其后出战凯旋门大赛（2400米一级赛）时仅以一马头位之差不敌头马「得令星」。此驹今仗将回师往绩最佳的途程，并交由罗敦主辔，相信会成为夺标热门之一。



另一方面，「切利尼」前仗角逐英国打吡（2405一级赛）时在闸内遇上阻滞，赛后被宣布为无出赛马匹，但上仗在却拉角逐爱尔兰打吡（2400米一级赛）时迅速回复勇态，击败今届英国打吡盟主「耶诞日」夺魁。这匹新星今仗续由顶级好手莫雅主辔，负磅更较同场的年长对手最多轻十一磅，有望成为继2021年的「雅大爷」后首匹扬威此赛的三岁马。



英皇锦标（2392米一级赛）编为海外赛事第一组第五场，将于香港时间7月25日（星期六）晚上十时三十五分开跑。