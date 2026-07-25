作为南非25/26年度马季煞科战的冠军杯赛马日，将于香港时间明晚在基维尔马场举行，当过三届南非冠军骑师的希威森，共策骑九驹上阵；他在接受查询时表示，香港马季煞科后，他便返回南非投入工作，每朝均到训练中心操马，为今次客串做好准备，希望能争取佳绩。

出争第S2-7场三千二百米三级赛基维尔金杯的「佩勒王」，为上季南非最佳长途马，今仗配希威森作卫冕战，骑者说：「本来『佩勒王』没有报争今赛，改作出战南非最高奖金的德班七月让赛，但牠在该赛的表现实在太好，即使负一三○磅仍跑获季军，仅以不足两个马位落后头马『记于心』；赛后我随即联络练马师邵嘉辉，幕后也决定缴付候补报名费出战今仗。虽然跟上届一样，此马要负顶磅出赛，但我深信牠是全场质素最高一驹，也是我全日机会最高的坐骑；对手方面，应是『抢先事实』、『渡急流』和『利杜特』。」

今战希威森亦获前波士泰利提供坐骑，包括出争第S2-2场千二米二级赛初登锦标的「完美天际」，希威森说：「自从我返回南非后，每天均亲替『完美天际』出试，其速度甚佳，跑来甚至有些重口；今次出争千二米，更有利其发挥速度，届时我会尽量采用主动跑法，希望能拼入前列归来。」

此外，希威森表示列阵第S2-10场一千米表列赛温盖尼让赛的「非洲骄傲」，其身形壮硕，竞跑时步履阔大，也具争胜机会。此马前仗在基维尔马场跑一千米，因为排在外档，早段未能贴栏领放，但依然克服劣势赢马；今仗牠再跑同程，排在有利的一档起步，早段可贴栏及全程悭位竞跑，将有助其速度发挥，力足言胜。

（相片提供：Candiese Lenferna）

文杰