英国雅士谷马场将于香港时间明晚举行一级赛英皇锦标，被编为S1-5场，途程为二三九二米；今届赛事共有九驹列阵，当中多驹曾胜一级赛，阵容鼎盛。上届盟主「格伦岛」将再次参战，尝试成为继二○年的「成全宝」后，另一匹蝉联此赛的马匹，但今届牠遇上不少强手，激战在所难免。

去年全球最佳赛驹「格伦岛」，服役至今已赢出六场一级赛，今次再战英皇锦标，马主阿加汗牧埸的赛事经理说：「『格伦岛』上仗赢出圣格卢大赛后，我们感到其状态甚佳，日前牠快跳走势出色，策骑员及负责照顾牠的工作人员均表示，其状态跟去年同期相若，体重亦跟赢马时相同，且食欲良好。因此，即使我不说对『格伦岛』赢马信心十足，但有信心其状态甚弗，无疑今赛水准甚高，但牠喜欢在雅士谷竞赛，可望取得佳绩。」

日本赛驹「蒙面舞会」于去年十一月日本杯仅以马头位不敌「格伦岛」跑第二；今次此马到英国出赛，社台牧场主理人吉田照哉表示，希望能替二十年前在此赛获季的「真心呼唤」复仇：「当年『真心呼唤』远征英国，其马格位处偏僻，令牠感到孤独，结果马儿跌磅，未能以最佳状态出战，只能取得季军；我个人难辞其咎，那时我便决定，下次再远征英国，将安排两驹一同前往，今次正好派遣『蒙面舞会』和『林森处』一同出战今赛。今战后，此两驹将运返日本，不会参加其他赛事。」

此外，去年此赛落后「格伦岛」一个马位跑第二的「幻梦逸想」，将再次作出挑战。包义定表示，去年他花了很多心机维持「幻梦逸想」在理想磅位，反而今年此马状态甚佳，上仗在夏域锦标跑第二后，便一直为今赛作准备，希望届时可收复失地。

蒙面舞会

文杰

图片来源：HKJC