香港赛马会为「马会投注三合一」应用程式注入多项新功能 持续提升数码服务体验



持续提升数码服务体验

香港赛马会（「马会」）为旗下的「马会投注三合一」应用程式注入多项全新及优化的功能，以加强数据分析及简化投注流程，进一步提升顾客*数码投注体验。



简化投注步骤

• 「快速投注」：顾客登入后只需三个步骤，即可完成投注「独赢」及「位置」彩池，带来更流畅投注体验

• 「过关易」：可在「投注区」内将不同场次的注项自由组合过关，方便快捷

顾客现可透过「快速投注」功能，投注「独赢」及「位置」彩池。

「过关易」方便顾客将不同场次的注项组成过关注项。

全面赛事资料

• 顾客只需在马匹列表向左滑动，便可看到每匹马的详尽状态及往绩纪录

• 于排位表点击马匹名称，便可进入革新后的「马匹资料」页面

• 超过40项马匹数据选项可按个人喜好自由组合，当中包括「速势走位图」、「头马距离」及「赛事重播」等

• 页面结合「快速投注」功能，让顾客在分析参赛马匹后即可进行投注，一气呵成

超过40项选择供顾客自订属于自己的马匹排序排位表。

超过40项马匹数据选项让顾客可按个人喜好自由组合独有的「马匹资料」页面。

自订马匹排序（排位表）

• 超过40项排序选择供顾客自订属于自己的排位表，包括档位、预计跑法（前领、居中、后上）及负磅等



更丰富的越洋赛事资讯



为配合越洋赛事爱好者的需要，「马会投注三合一」应用程式新增多项赛事资讯，当中包括：



• 赛事总览：快速了解焦点马匹往绩表现及赛事形势

• 本场名家专栏：汇集海外名家提供的专业赛事分析

• 跑道详情：透过跑道图，协助顾客掌握不同赛道的状况及特性



此外，赛事会按开跑时间顺序排列，让顾客可于同一天轻松掌握不同地区的多场本地及越洋赛事。



我们会持续优化「马会投注三合一」应用程式的功能及其他数码服务，致力为顾客带来更流畅、个人化及丰富的数码体验。