刚季廖康铭曾有一段时间稳占练马师榜首位，季尾又与方嘉柏、沈集等争夺冠军宝座，即使最终未能夺冠，以六十一场头马排行第三，但练者没有因而「榨干」厩内马匹。目前廖厩中，有超过二十驹将于下月满四岁，且有十多驹尚未在港上阵，再加上其他质新马，难怪廖康铭扬言目前厩内兵源充足，对来季发展充满信心。

其实廖厩质新马多，倘若刚季催谷牠们争功，按理应有机会进一步威胁方嘉柏，廖康铭对此作出回应：「这当然非绝无可能，但绝不是我的风格，强行催谷马匹出赛，一样有机会取得头马，但可能会影响牠们的健康和长线发展。冠军练马师只是个人荣誉，不能因此牺牲了马主的利益；所以，厩内马匹仍一如以往，按步就班地以循序渐进的方式部署出赛，冠军与否则顺其自然。」

「喜悦欢欣」是刚季少数廖厩初出即胜马之一，且更是跑千四米，而翌仗再出亦上名，廖康铭谈到其前景时说：「『喜悦欢欣』上季两战获一冠一季，且在千四米赢马，证明具备良好质素，跟厩侣『祝愿』多少有点相似，身材并不庞大，但状态较易操起；目前牠正在从化享受假期，希望在这段时间继续成长，踏入四岁后续有进步，能够扶摇直上，暂时预计会在来季初上阵。」

大马主张月胜过往交予廖康铭训练的「展雄威」等演出平平，「展雄峰」更未出赛便退役；刚季他则安排两匹外地赛绩良好的「展雄骏」和「展长风」加盟廖厩。廖康铭说：「『展长风』来港前已跑过多仗，其三岁的赛绩明显较两岁时理想，来港前更赢出二级赛雅旺第坚尼，最后一仗出战纽西兰打吡亦所负不远，应具备良好质素。此马目前评八十分，新季应具足够时间作出合适部署，毋须在季初努力『抢分』，这对其发展十分有利，当然来季牠也是以四岁系列赛事作为主要目标。」

廖康铭亲自策骑张月胜旗下的「展长风」快跳。

至于同主马「展雄骏」，廖康铭表示牠曾在二级赛沙丘园坚尼不敌顶级雌马「红妆力证」获亚，但该赛水准未算太高，加上「展雄骏」落后头马五个多马位，伸算其质素未必及「展长风」。不过，由于「展雄骏」出赛次数仍少，可望新季仍有进步，未尝不可在港创一番功业。

另外，刚季尾两度上名的「北极之表」，廖康铭谓即使牠在田草煞科日赛未能上名，但始终三岁马仍未全熟，落败不足为据，来季将有大幅进步空间。不过，此马身材壮硕且容易增磅，故不会给予牠太长时间休息，避免其增磅太多，来季亦是马房先头部队之一。

「北极之表」在沙田煞科战赛后翌日早上亲自检视马匹，摸马脚。

文杰