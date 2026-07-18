马场浮世绘｜纳依度出战识价杯

印度赛马史上最成功的骑师之一纳依度（Suraj Narredu）在社交媒体上宣布，将参加下月八日英国雅士谷马场举行的识价杯，届时他将与日本骑师武丰和另一位骑师组成「世界队」，跟由何泽尧、周俊乐和霍宏声组成的「香港队」，以及「英国及爱尔兰队」和「欧洲队」同场较技。

何泽尧 (中)、周俊乐 (右二) 及霍宏声 (右) 将合组香港队出战识价杯。

纳依度现年四十一岁，从骑以来赢出超过二千五百场头马，包括四次赢得印度打吡冠军及二百五十场当地的级际赛冠军，被当地圈中人和马迷冠以「印度魔术手」称号。

纳依度 (图) 现年四十一岁，从骑以来赢出超过二千五百场头马，包括四次赢得印度打吡冠军及二百五十场当地的级际赛冠军，被当地圈中人和马迷冠以「印度魔术手」称号。

今次是纳依度第二次参加识价杯，去年他与日本骑师坂井瑠星和岩田望来组成的「亚洲队」，赢得队际赛总冠军，他更策马在识价杯长途赛赢出头马。纳依度表示，能够再次代表印度出战识价杯是其最大荣誉，期待今年的新挑战，届时一定全力以赴。

今次是纳依度 (中) 第二次参加识价杯，去年他与日本骑师坂井瑠星 (左) 和岩田望来 (右) 组成的「亚洲队」，赢得队际赛总冠军。 相片来源：纳依度

今次是纳依度 (中) 第二次参加识价杯，去年他与日本骑师坂井瑠星 (左) 和岩田望来 (右) 组成的「亚洲队」，赢得队际赛总冠军。 相片来源：纳依度

纳依度去年策马在识价杯长途赛赢出头马。相片来源：纳依度

文杰

