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马场浮世绘｜纳依度出战识价杯

马圈快讯
更新时间：14:38 2026-07-18 HKT
发布时间：14:38 2026-07-18 HKT

印度赛马史上最成功的骑师之一纳依度（Suraj Narredu）在社交媒体上宣布，将参加下月八日英国雅士谷马场举行的识价杯，届时他将与日本骑师武丰和另一位骑师组成「世界队」，跟由何泽尧、周俊乐和霍宏声组成的「香港队」，以及「英国及爱尔兰队」和「欧洲队」同场较技。

何泽尧 (中)、周俊乐 (右二) 及霍宏声 (右) 将合组香港队出战识价杯。
何泽尧 (中)、周俊乐 (右二) 及霍宏声 (右) 将合组香港队出战识价杯。

纳依度现年四十一岁，从骑以来赢出超过二千五百场头马，包括四次赢得印度打吡冠军及二百五十场当地的级际赛冠军，被当地圈中人和马迷冠以「印度魔术手」称号。

纳依度 (图) 现年四十一岁，从骑以来赢出超过二千五百场头马，包括四次赢得印度打吡冠军及二百五十场当地的级际赛冠军，被当地圈中人和马迷冠以「印度魔术手」称号。
纳依度 (图) 现年四十一岁，从骑以来赢出超过二千五百场头马，包括四次赢得印度打吡冠军及二百五十场当地的级际赛冠军，被当地圈中人和马迷冠以「印度魔术手」称号。

今次是纳依度第二次参加识价杯，去年他与日本骑师坂井瑠星和岩田望来组成的「亚洲队」，赢得队际赛总冠军，他更策马在识价杯长途赛赢出头马。纳依度表示，能够再次代表印度出战识价杯是其最大荣誉，期待今年的新挑战，届时一定全力以赴。

今次是纳依度 (中) 第二次参加识价杯，去年他与日本骑师坂井瑠星 (左) 和岩田望来 (右) 组成的「亚洲队」，赢得队际赛总冠军。 相片来源：纳依度
今次是纳依度 (中) 第二次参加识价杯，去年他与日本骑师坂井瑠星 (左) 和岩田望来 (右) 组成的「亚洲队」，赢得队际赛总冠军。 相片来源：纳依度
今次是纳依度 (中) 第二次参加识价杯，去年他与日本骑师坂井瑠星 (左) 和岩田望来 (右) 组成的「亚洲队」，赢得队际赛总冠军。 相片来源：纳依度
今次是纳依度 (中) 第二次参加识价杯，去年他与日本骑师坂井瑠星 (左) 和岩田望来 (右) 组成的「亚洲队」，赢得队际赛总冠军。 相片来源：纳依度
纳依度去年策马在识价杯长途赛赢出头马。相片来源：纳依度
纳依度去年策马在识价杯长途赛赢出头马。相片来源：纳依度

文杰
 

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