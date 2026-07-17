「雷鸣续响」盼挫强敌成英国及爱尔兰橡树大赛双料冠军

爱尔兰橡树大赛（2400米一级赛）将于周六（7月18日）在却拉举行。「雷鸣续响」上月在叶森以精彩表现胜出英国橡树大赛，今仗将力争击败众多强敌再下一城，尽揽今年英国及爱尔兰橡树大赛的锦标。

今届赛事的阵容十分鼎盛，除了「雷鸣续响」外，有备受重视的新市场赛驹「地球快照」，以及来自岳伯仁马房的五匹佳驷。此外，三匹雌马「阿伦大岛」、「骜月」及「新钱包」均以五万欧元（约合四十四万八千港元）的费用补充报名参赛，令这项于1895年首办的爱尔兰雌马经典赛于今年上演历来其中一次最顶尖的对决。

「雷鸣续响」前仗在叶森出战英国橡树大赛（2405米一级赛），末段几乎毋须鞍上人麦文坚催策，便能自包尾位置上前超越对手，最终加速抛离群驹抡元，交出了今季其中一场最令人印象深刻的演出。

「雷鸣续响」翌仗在却拉缩程角逐美宝莉锦标（2000米一级赛），与一些年长对手同场较量，结果在干快得多的场地上不敌头马「越走越远」，以两个半马位之差取得第四名。这或会让「雷鸣续响」今仗的对手增添胜望，尤其是赛前却拉虽然下过大雨，但预料周六的场地仍会偏快。

「雷鸣续响」的练马师岳本贤说：「我们会密切留意天气状况，但马儿自美宝莉锦标一役后一直保持甚佳状态。」

另一边厢，练马师郗国思刚于本周二在巴黎隆尚凭「圣十字徽」险胜法国仲夏最享负盛名的一级赛巴黎大赛（2400米）。他今仗将派出「地球快照」争标，若马儿能在杜俊诚胯下夺魁的话，将为郗国思带来一周内另一项一级赛桂冠。

「地球快照」上仗在皇家雅士谷赛期亮相，升班兼增程角逐途程与今仗相若的二级赛列普谷锦标（2392米），尽管须沿外叠上前，但最终仍凭凌厉后劲险胜「早行飞雪」抡元。「早行飞雪」周六将首次由简国能执缰，与「地球快照」再较高下。

「地球快照」在出道第四战便扬威列普谷锦标，证明了大马主Wathnan Racing斥资购入牠是一笔精明的投资。郗国思说：「列普谷锦标举行时有一匹马走脱了，令形势变得复杂，但『地球快照』仍然做得很好。马儿上仗全力冲刺时展现出极佳斗心，也证明了牠的长力足以应付此程，这两点均有利牠于周六争胜。」

当天雅士谷的场地偏快，而郗国思的看法与「雷鸣续响」的支持者一样，更希望今次会遇上较软慢的场地。

鲍尔杰早于1983年便首度胜出爱尔兰橡树大赛，这位现年八十四岁的练马大师今次将派出「新钱包」上阵，力争第三次扬威此赛兼摘下近五年来首项欧洲一级赛桂冠。「新钱包」迄今三仗全捷，包括上月在高岗以凌厉冲刺攻下一项2400米三级赛，今仗若可再下一城的话，将为鲍尔杰再添一笔辉煌战绩。

「新钱包」今仗将交由麦当能主辔。鲍尔杰于谈及此驹时说：「『新钱包』上季的体格较弱，难以有所作为，但牠目前已强壮得多了。我认为马儿在未来一段时间会继续进步。牠的出赛经验不及我训练过的两匹爱尔兰橡树大赛冠军，现时仍处于学习阶段，但牠的耐力十足，我认为牠有机会跑入三甲。」

练马师岳伯仁今次将力争第九度夺标，而「娇飞天下」看来会是他麾下最具胜望的一驹。「娇飞天下」今仗将首次佩戴羊毛面箍出赛，继续由莫雅执缰。

爱尔兰橡树大赛（2400米一级赛）编为海外赛事第一组第七场，将于香港时间7月18日（星期六）晚上十一时三十五分开跑。