Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大卫希斯赞从化顶级 北上练兵 成绩升呢

马圈快讯
更新时间：00:01 2026-07-17 HKT
发布时间：00:01 2026-07-17 HKT

大卫希斯凭「星威心得」及「人和家兴」于马季煞科夜起孖，圆满为本马季埋斋。这位两届香港冠军仓主的练马功力上乘，对从化马场的环境及设施赞赏有加，指出对两、三岁新马的帮助尤其明显。的而且确，以曾北上从化而随即赢马的数目计，希厩马一直名列前茅。

大卫希斯凭「星威心得」(图) 及「人和家兴」于马季煞科夜起孖，圆满为本马季埋斋。
大卫希斯凭「星威心得」(图) 及「人和家兴」于马季煞科夜起孖，圆满为本马季埋斋。

希斯刚季赢马五十六场，当中有二十场是来自在从化受训完的赛驹。希斯说：「过去三年，我都是成绩最佳的从化马房练马师之一，也有信心下季我在这方面会更出色。我旗下的不少年轻马，季内均受惠于在从化接受训练，可望牠们在下季会更进一步，令我马房的成绩得以提升。」希斯相信，从化马场的不同训练环境，以及世界级的设施，对年轻马的身心发展甚有裨益。

希斯刚季赢马五十六场，当中有二十场是来自在从化受训完的赛驹。
希斯刚季赢马五十六场，当中有二十场是来自在从化受训完的赛驹。


「我认为在不同的环境中，年轻马匹可学到更多，牠们往往对四周的环境充满好奇，喜欢尝试新事物。最重要的是相比起在沙田，这些两、三岁新马在从化马场会有更多的机会在草地跑道上受训，从中学到更多，令牠们的心智更成熟，身心得以进一步成长。」他补充。

希厩最成功的从化受训马，毋庸置疑是马王「嘉应高升」。这匹世界评分最高短途马，早于出道之初已长期在从化受训，现时也正身处从化，并已开始快跳操练，以准备新一季的来临，这匹连续两年荣膺香港马王的良驹，将于八月下旬返回香港。

希厩最成功的从化受训马，毋庸置疑是马王「嘉应高升」。
希厩最成功的从化受训马，毋庸置疑是马王「嘉应高升」。

希斯说：「『嘉应高升』正在从化享受美好时光。牠将于八月底沙田草地试闸举行前四、五天返港，为马季开锣日及之后卫冕一级赛珠穆朗玛峰锦标作好准备。从化马场一向在『嘉应高升』的备战程序上扮演重要角色，对提升马儿的状态有很大帮助。」

「嘉应骏马」是另一匹受惠于在从化受训的希厩马，希斯说：「马儿在从化完成复康程序，并在当地两试大闸，于赛前两天才返港，结果即能胜出。」

「嘉应骏马」是另一匹受惠于在从化受训的希厩马，希斯说：「马儿在从化完成复康程序，并在当地两试大闸，于赛前两天才返港，结果即能胜出。」
「嘉应骏马」是另一匹受惠于在从化受训的希厩马，希斯说：「马儿在从化完成复康程序，并在当地两试大闸，于赛前两天才返港，结果即能胜出。」

复康设施第一流

希斯另对从化马场的马匹复康设施赞不绝口：「从化马场对伤患马有很大的帮助，原因有三：首先，赛道完美无瑕；其次，整体环境比沙田宁静；第三，马匹可受惠于包括水中步行机在内的从化马场一流复康设施。」

展望未来，当从化马场安排赛事之后，希斯相信从化马场也会是一个优秀且会受到欢迎的竞赛场地︰「它将会是一个上佳的比赛场地，并会甚受欢迎。我相当期待在从化举行的赛事，我马房亦会尽量积极派马参与。」希斯对新马季也抱期待，认为旗下质新马于今季汲取到的经验，新季将会助马房迎来收成期。

希斯对从化马场的马匹复康设施赞不绝口。
希斯对从化马场的马匹复康设施赞不绝口。
最Hit
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
生活百科
21小时前
世界杯2026｜阿根廷杀入决赛却成「全民公敌」？千二万人连署驱逐 连邻国亦倒戈抵制
01:46
世界杯2026｜阿根廷杀入决赛却成「全民公敌」？千二万人连署驱逐 连邻国亦倒戈抵制
即时国际
4小时前
关海山儿子关聪台湾当小贩近况曝光  尽褪明星光环亲切如街坊  移居40年拥3房生活无忧
关海山儿子关聪台湾当小贩近况曝光  尽褪明星光环亲切如街坊  移居40年拥3房生活无忧
影视圈
4小时前
星岛申诉王｜榴梿「大海啸」创历史低价 果商3招教拣靓货
03:41
星岛申诉王｜榴梿「大海啸」创历史低价 猫山王最平40元磅 果商3招教拣靓货
申诉热话
5小时前
海洋光谱号︱3岁童如厕遇风浪马桶盖跌落 阴茎挨拍受创成裤血
海洋光谱号︱3岁童如厕遇风浪马桶盖跌落 阴茎挨拍受创成裤血
即时中国
6小时前
旺角GU试身室惊魂！港女试内衣遭普通话男两度强掀门帘 一句「你帮我看一下嘛」吓呆 官方急回应
旺角GU试身室惊魂！港女试内衣遭普通话男两度强掀门帘 一句「你帮我看一下嘛」吓呆 官方急回应
生活百科
19小时前
八达通大派$20增值额！简单2步登记即获回赠 1类人专享
八达通大派$20增值额！简单2步登记即获回赠 1类人专享 
生活百科
21小时前
护士/社工/老师全线饱和？「护理系仲读唔读得过」成热话 网民指路「呢行」起薪5万完胜神科｜Juicy叮
护士/社工/老师全线饱和？「护理系仲读唔读得过」成热话 网民指路「呢行」起薪5万完胜神科｜Juicy叮
时事热话
21小时前
钟培生揭庄雅婷未成年曾主动搭讪：佢系我Fans 谈生B爆金句「生一个娶你返嚟做乜X嘢」
钟培生揭庄雅婷未成年曾主动搭讪：佢系我Fans 谈生B爆金句「生一个娶你返嚟做乜X嘢」
影视圈
3小时前
大角咀新九龙广场稻香结业！开业仅6年 街坊感婉惜：长者痛失聚脚地
大角咀新九龙广场稻香结业！开业仅6年 街坊感婉惜：长者痛失聚脚地
饮食
2026-07-16 13:41 HKT