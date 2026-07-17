大卫希斯赞从化顶级 北上练兵 成绩升呢

大卫希斯凭「星威心得」及「人和家兴」于马季煞科夜起孖，圆满为本马季埋斋。这位两届香港冠军仓主的练马功力上乘，对从化马场的环境及设施赞赏有加，指出对两、三岁新马的帮助尤其明显。的而且确，以曾北上从化而随即赢马的数目计，希厩马一直名列前茅。

大卫希斯凭「星威心得」(图) 及「人和家兴」于马季煞科夜起孖，圆满为本马季埋斋。

希斯刚季赢马五十六场，当中有二十场是来自在从化受训完的赛驹。希斯说：「过去三年，我都是成绩最佳的从化马房练马师之一，也有信心下季我在这方面会更出色。我旗下的不少年轻马，季内均受惠于在从化接受训练，可望牠们在下季会更进一步，令我马房的成绩得以提升。」希斯相信，从化马场的不同训练环境，以及世界级的设施，对年轻马的身心发展甚有裨益。

希斯刚季赢马五十六场，当中有二十场是来自在从化受训完的赛驹。



「我认为在不同的环境中，年轻马匹可学到更多，牠们往往对四周的环境充满好奇，喜欢尝试新事物。最重要的是相比起在沙田，这些两、三岁新马在从化马场会有更多的机会在草地跑道上受训，从中学到更多，令牠们的心智更成熟，身心得以进一步成长。」他补充。

希厩最成功的从化受训马，毋庸置疑是马王「嘉应高升」。这匹世界评分最高短途马，早于出道之初已长期在从化受训，现时也正身处从化，并已开始快跳操练，以准备新一季的来临，这匹连续两年荣膺香港马王的良驹，将于八月下旬返回香港。

希厩最成功的从化受训马，毋庸置疑是马王「嘉应高升」。

希斯说：「『嘉应高升』正在从化享受美好时光。牠将于八月底沙田草地试闸举行前四、五天返港，为马季开锣日及之后卫冕一级赛珠穆朗玛峰锦标作好准备。从化马场一向在『嘉应高升』的备战程序上扮演重要角色，对提升马儿的状态有很大帮助。」

「嘉应骏马」是另一匹受惠于在从化受训的希厩马，希斯说：「马儿在从化完成复康程序，并在当地两试大闸，于赛前两天才返港，结果即能胜出。」

「嘉应骏马」是另一匹受惠于在从化受训的希厩马，希斯说：「马儿在从化完成复康程序，并在当地两试大闸，于赛前两天才返港，结果即能胜出。」

复康设施第一流

希斯另对从化马场的马匹复康设施赞不绝口：「从化马场对伤患马有很大的帮助，原因有三：首先，赛道完美无瑕；其次，整体环境比沙田宁静；第三，马匹可受惠于包括水中步行机在内的从化马场一流复康设施。」

展望未来，当从化马场安排赛事之后，希斯相信从化马场也会是一个优秀且会受到欢迎的竞赛场地︰「它将会是一个上佳的比赛场地，并会甚受欢迎。我相当期待在从化举行的赛事，我马房亦会尽量积极派马参与。」希斯对新马季也抱期待，认为旗下质新马于今季汲取到的经验，新季将会助马房迎来收成期。

希斯对从化马场的马匹复康设施赞不绝口。