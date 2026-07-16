投注额升3.2% 赛马旅游激增

2025/2026年度香港马季刚于周三（7月15日）在快活谷马场圆满落幕，全个马季88个赛马天合共866场赛事跑过，取得亮眼成就，堪称丁财两旺。

今季赛马投注总额为1,433亿1,000万元，较2024/2025年度马季的1,388亿5,000万元，上升3.2%。投注额取得令人鼓舞的增长，反映马会面对各方面挑战而于去年推行的策略取得成效。

今季沙田与跑马地马场的旅客人数创新高，达到401,259人，较上季增长一倍。

今季沙田与跑马地马场的旅客人数创新高，达到401,259人，较上季增长一倍。

旅客人数暴涨一倍

入场人数方面，马会于农历马年在推广赛马旅游的收获，更为丰硕。沙田、快活谷两个马场，全年的中国内地及海外旅客入场人数，打破历来纪录达401,259人 ，既提升了香港赛马在国际马坛的吸引力，同时进一步巩固香港作为国际旅游枢纽的地位。今季旅客人数较2024/2025年度马季的195,786旅客人数增长一倍，更比2023/2024年度马季的93,000人增长三倍。

应家柏指，赛马旅游已成为运动旅游的核心驱动力，也是香港旅游发展的重要支柱。

香港赛马会行政总裁应家柏表示：「这是无与伦比的一季，适逢马年，赛驹的卓越佳绩确实无懈可击，也份外应景。香港马坛巨星『嘉应高升』及『浪漫勇士』把香港赛马水平提升至前所未见的高度，于季内大半时间持续傲视浪琴世界最佳马匹排名榜，分别排名第一及第二位，实属非凡成就。我们的马年系列活动，以香港对马匹及赛马的独有热情为题，两匹星级佳驷的杰出表现更是为此增添意义。」

马会于农历马年推广赛马旅游，收获丰硕。

「我们今季成功吸引了大批海外及中国内地旅客入场观赛，更喜获他们对马会真正独一无二的优质马场体验赞誉有加，实在令人振奋。赛马旅游已成为运动旅游的核心驱动力，也是香港旅游发展的一个重要支柱。我们期待与香港、海外及中国内地的合作伙伴携手，欢迎更多旅客到访我们的马场。」

人马齐创空前成就

赛事方面，今届两匹马王「嘉应高升」及「浪漫勇士」各自创下丰功伟绩。「嘉应高升」今季八次上阵全胜，包括去年十月在澳洲兰域马场远征珠穆朗玛峰锦标成功，并蝉联短途三冠王，且达成二十连胜，成功打破「精英大师」于接近二十一年前创下的十七连胜香港纪录，同时成为全球最高评分短途马。至于「浪漫勇士」，今季接受左前球节手术后复出，表现依然出色，史无前例地在香港杯及女皇杯两项一级赛中均第四度夺冠，同时更囊括三冠大赛全数三项冠军，成为本港历来第三匹三冠王，并把其保持的全球累积总奖金纪录推高至逾2亿8,874万港元。

「嘉应高升」今季战绩卓越，成为全球最高评分短途马。

「浪漫勇士」今季囊括三冠大赛全数三项冠军，成为本港历来第三匹三冠王。

练马师方面，今季方嘉柏以69场头马第五度登上香港冠军练马师宝座，莫雷拉于季末担任方厩主帅，最终成功协助波士称霸，绝对厥功至伟。骑师方面，潘顿今季以143场头马，第九度当上香港冠军骑师，本年五月他更凭「共建世界」取得其在港第2,000场头马，创下新的里程碑；潘顿仍在不断刷新其在港胜出最多赛事的历史，更获选为今季「最受欢迎骑师」。此外，周俊乐今季胜出48场头马，为成绩最佳的华人骑师，顺利首夺「告东尼奖」，下月八日他将首次代表香港出战在英国雅士谷马场举行的「识价杯」。总结今个马季，不论在赛马投注额、入场旅客数目、赛事水平及人马表现等各方面，皆取得丰硕成果，是令人鼓舞的一个马季。

新马季定于9月6日（星期日）在沙田马场开锣。

方嘉柏今季赢得69场头马，第五度登上香港冠军练马师宝座。

方嘉柏今季赢得69场头马，第五度登上香港冠军练马师宝座。

方嘉柏今季赢得69场头马，第五度登上香港冠军练马师宝座。