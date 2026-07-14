莫雷拉「葳莉非凡」「天天同乐」

明晚马季煞科战，同样是骑师莫雷拉跟方厩合约结束前最后一战，他表示自己在此客串期所取得的成绩，与及助其老板方嘉柏夺得冠军练马师，自然感到满意，至于日后会否再次来港，他则谓自己亦曾说过，一切顺其自然，至于今次最后一战坐骑机会方面，他则认为以「葳莉非凡」和「天天同乐」的机会值得秤先。

葳莉非凡收复前失

「葳莉非凡」今次转战谷草千二米。

「葳莉非凡」刚战竞逐泥地短途赛，可是却因为慢闸致败，即使赛后莫雷拉提出该驹未获公平出闸，可是经研讯后仍被裁定为出赛马匹，今次此驹转战谷草千二米，骑者分析说:「现年四岁的『葳莉非凡』上场意外致败，实在相当不值，既然牠赛后状态仍勇，未有受上场落败影响，今次在合适牠的路程报名出赛，将是牠收复前失的好机会，此驹曾跑此程上名，今次排在四档出赛，希望牠起步顺利之余，沿途有较佳际遇，好使其能发挥出本身实力，争取最佳成绩。」

天天同乐争取胜利

「天天同乐」今晨交由莫雷拉过档考验。

罗厩「天天同乐」今晨交由莫雷拉过档考验，明晚该驹列阵第八场二班千二米，他说:「『天天同乐』试跑走势良好，现时仍维持在良好状态，此驹近期演出相当稳定，走同程谷草千二米亦曾上名，今次此驹将以良好状态出赛，即使负磅稍重，同场对手亦不乏具实力及擅跑此程分子，但『天天同乐』维持近期表现，牠仍有机会走入前列，甚至争取胜利。」

此外，莫雷拉表示「深心星」因健康问题，今季稍迟才上阵，可是近仗演出尚非太差，以其上场在田草千六米亦走得接近，今次改争谷草中距离，亦理应可以胜任，而且跑过几场之后，状态亦较前更勇，所以应有望交出更佳成绩，但届时会否采用近仗的主动跑法，则待他与练马师方嘉柏研究后再决定。

文杰