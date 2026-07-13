马场浮世绘｜「暗敌」赢庄柏德大赛 拟剑指两锦标
更新时间：15:55 2026-07-13 HKT
发布时间：15:55 2026-07-13 HKT
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法国多维尔马场昨(12/7)日举行途程为千四米的一级赛庄柏德大赛，上月在雅士谷马场爆冷赢出三级赛泽西锦标的「暗敌」再下一城。该驹在苏铭伦胯下起步后即贴外栏领放，就此以半马位击败应届英国一千坚尼冠军「纯爱」，大热门的应届法国二千坚尼冠军「横逸」则跑第五。
「暗敌」练马师史达敬表示，上场策骑该驹赢马的许觉能，以及今仗的苏铭伦，均认为马儿跑千四米较千六米合适，甚至可应付千二米，暂时他已为马匹报名下月约克马场举行的一级赛约克市锦标，以及九月五日希铎马场举行的短途杯，他将于马主研究后再决定下场部署。
文杰
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