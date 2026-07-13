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田泰安「佛亮老挝」「勇者无敌」

马圈快讯
更新时间：17:30 2026-07-13 HKT
发布时间：17:30 2026-07-13 HKT

骑师田泰安在季尾阶段手风大顺，昨日策骑「侦探传奇」和「名扬四海」起孖，令他今季数字上升至五十一场，稳占骑师成绩表第四名位置，周三晚马季煞科战，他将骑足九场，今晨他收操时表示，期待自己放假前继续交出成绩，今战坐骑以「佛亮老挝」和「勇者无敌」两驹最具争胜机会。

佛亮老挝争取连捷

「佛亮老挝」刚战终于赢得在港首场头马。
「佛亮老挝」刚战终于赢得在港首场头马。

「佛亮老挝」今季转投桂福特马房后连跑多仗，刚战终于赢得在港首场头马，周三晚此驹转战谷草千二米，他说:「此驹转投桂厩后，曾接受喉部手术，故此需要较长时间重拾状态，幸好牠在季尾阶段终于回勇，前仗排大外档跑千四米亦后上接近后，上场再跑遂交出头马，表现不俗，今次此驹列阵谷草千二米，过往亦曾上名，所以肯定可以胜任，而且牠新胜而临，勇态肯定不成疑问，加上回到三班赛上阵，负磅骤减十二磅，『佛亮老挝』理应具条件争取连捷。」

勇者无敌有力争胜

「勇者无敌」早前曾在泥地千二米上名。
「勇者无敌」早前曾在泥地千二米上名。

韦厩「勇者无敌」早前曾在泥地千二米上名，可是周三晚此驹列阵谷草一六五○米，田泰安认为有望争胜。「上场我策骑『勇者无敌』竞逐泥地中距离比赛，即使未能上名，但牠当时排在大外档，在如此劣势下仍所负不远，令我觉得牠有能力应付中距离比赛，加上牠前仗走此程亦所负不远，所以『勇者无敌』理应合跑谷草一六五○米，何况今次降五班赛上阵，对手实力较弱，希望『勇者无敌』届时能拼入一席归来。」他说。

最后，田泰安表示日前过档「领袖劲力」操练，马儿走势畅顺，目前状态不俗，最近此驹连续几次在谷草短途赛后上接近，场地和路程适应性均不成疑问，周三晚他伙拍该驹再跑同程，冀望能够演出再进一步，并且拼入前列最接近位置归来。

文杰

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