王宗彦欣赏巫显东不放弃的精神
更新时间：14:45 2026-07-13 HKT
发布时间：14:45 2026-07-13 HKT
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马主王宗彦热爱和支持香港赛马运动，除了个人名下养有「自强不息」、「君子」及「随想曲」外；另有团体马「朗日自强」、「良驹好友」和「胜多多」等驹。周三谷草煞科战，「君子」将列阵第六场四班千二米，由巫显东主辔；「良驹好友」则出争第二场四班千二米，由梁家俊策骑，王宗彦今期两匹参战马都由华人骑师执缰。
上周五王宗彦和其太太获邀出席马会主办的冠军人马颁奖典礼，当晚本报记者访问王宗彦时，他说：「我最欣赏巫显东永不放弃的精神，他这么多年仍坚守自己的信念，为热爱的策骑事业打拼，一直默默耕耘，这分坚毅的意志，令我欣赏。」
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陈嘉甜
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