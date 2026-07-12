马场密探048｜「美丽同享」连捷兼捧杯

告东尼马房旗下九岁老马「美丽同享」，上场赢岀三级赛精英碟后，今晚再下一城，爆出十倍冷门赢得香港马主协会锦标，「美丽」系马主今日赢岀两场头马。

赛后「美丽同享」马主郭少明说：「布文今仗跑完『美丽同享』后立即说，千万不要让牠退役。『美丽同享』若负一三五磅则比较辛苦，幸好今次『百贺飞驹』也报名今场，『美丽同享』今仗负一三○磅，而非挂头牌一三五磅，对马儿来说是好事。其实上年已经想过，『美丽同享』跑完今季后便退役，没有想过牠可以连赢两场，实在非常惊喜。告东尼和骑师布文都说，『美丽同享』健康和开心 ，值得让牠下继续跑，希望牠下季十岁仍然开心地竞赛。」

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