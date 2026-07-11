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桂福特「渡月桥」「银腾」

马圈快讯
更新时间：19:15 2026-07-11 HKT
发布时间：19:15 2026-07-11 HKT

今季最后一次沙田赛事，桂福特派十驹上阵，数字上乃近期最多一次，他坦言今季首度在港开仓，对成绩感满意，希望煞科前再获佳绩，而今期参战马普遍近况良好，其中「渡月桥」、「银腾」和「侦探传奇」三驹最有机会。

渡月桥争胜分子

「渡月桥」明日将列阵第五场四班千二米。
「渡月桥」明日将列阵第五场四班千二米。

「渡月桥」自季中转投桂厩，上阵三次暂未上名，明日列阵第五场四班千二米，桂福特分析说：「此驹来投时健康正常，可以接受正常操练，循序渐进地提升状态，可是每次上阵均排位欠佳，致使未能一展所长，例如上仗跑千四米排十三档，早段置于较预期更后的位置，而且全程在外叠竞跑，表现未能反映实力，幸好牠赛后状态仍勇，未有受落败影响。今次牠转战千二米，以前仗排外档跑此程，仅负于质素不差的『煌上』个多马位，今次排一档且由潘顿压阵，加上重戴眼罩，相信有助改善走势，『渡月桥』有望演出进步，属今场争胜分子。」

银腾留前斗后

「银腾」上场跑千四米得第四。
「银腾」上场跑千四米得第四。

「银腾」之前先后由四位练马师训练，可是始终未尝一胜，早前转投桂厩后，上场跑千四米得第四，明日再跑同程，练者分析说：「上仗『银腾』早段居后，直路上后追甚劲，过终点跑第四，演出不俗，只要健康情况保持，状态持续良好，以其目前评分应具竞争力。今次牠排档仍非理想，但以上场走势推断，今仗以留前斗后方式发挥，一样可以交出佳绩，希望「银腾」跑出水准，在此走入三甲甚至击败对手胜出。」

最后，桂福特表示上场转仓初出即胜的「侦探传奇」，赛后勇态保持，以上场走势推算，以及来港前的赛绩，相信马儿跑草地赛一样可应付，所以便决定报跑今仗。即使今仗水准甚高，但预计早段步速正常，「侦探传奇」将在有利形势下竞逐，有力争取连捷。

文杰
 

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