陈金雄周日「大」出击
更新时间：13:43 2026-07-11 HKT
发布时间：13:43 2026-07-11 HKT
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马主陈金雄于2024年以「大至尊」首胜香港打吡大赛，虽然他个人名下的「大天王」、「大至尊」及「大勇胜」今季暂时未录得头马，但其团体马如「精英雄心」、「至尊瑰宝」等今季都能交出头马。
今期陈金雄的「大至尊」及「大勇胜」均出赛，前驹出争第八场一班香港马主协会锦标，这是「大至尊」转入罗富全马房初出，也是此马在香港的第三位练马师罗富全。全哥透露之前马儿曾一再受伤，其中三条腿植入了螺丝，而右后跗关节的肌腱有问题，所以牠刚来到罗富全马房时，右后腿仍有点不良于行。幸好经过罗富全悉心照料后，牠终于康复过来，周日于沙田煞科战复出，或能为马主陈金雄建功。
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陈嘉甜
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