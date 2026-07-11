「嘉应高升」蝉联马王 带旺同系马？
更新时间：11:27 2026-07-11 HKT
发布时间：11:27 2026-07-11 HKT
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昨晚（十日）冠军人马颁奖典礼，「嘉应高升」及「浪漫勇士」共同当选本年度香港马王，可算史无前例。
「嘉应高升」团体经理人梁锡光受访时表示，这个是完美的结局，他认为「嘉应高升」和「浪漫勇士」在不同途程各有所长，两驹同样是香港赛马史上伟大的赛驹。
「嘉应高升」蝉联香港马王，或可带旺今期「嘉应」系马，第三场的「嘉应骏升」今战曾入位的田草千四米，路有根据；至于第五场的「嘉应骏马」新胜犹勇，有力添食。「嘉应」系主理人梁锡光有机会赢完马王后，再下一城，在周日凯旋门拉头马。
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陈嘉甜
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