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冠军人马赢跑宴宾客尽欢

马圈快讯
更新时间：02:28 2026-07-11 HKT
发布时间：02:28 2026-07-11 HKT

星岛《赢跑台》昨晚首度在网上直播马会冠军人马颁奖礼之余，同时间举行了一场与马迷联欢的聚餐会，名为「冠军人马赢跑宴」，出席嘉宾加马迷接近二百位，即时见证今届难得一见由「嘉应高升」及「浪漫勇士」担纲的世纪对决，争夺香港马王名誉，场面热闹非常。

「冠军人马赢跑宴」出席嘉宾加马迷接近二百位。
「冠军人马赢跑宴」出席嘉宾加马迷接近二百位。

晚宴由《赢跑台》主持波仔及杰华揭开序幕，出席的嘉宾众多，包括「威力」系马主曾炳威、「金鎗」系马主陈家梁、练马师郑俊伟及骑师巫显东等，两位马主更赞助丰富奖品予参与晚宴的马迷抽奖，宾客尽欢。

晚宴由《赢跑台》主持波仔及杰华揭开序幕，出席的嘉宾众多，包括「威力」系马主曾炳威、「金鎗」系马主陈家梁、练马师郑俊伟及骑师巫显东等，两位马主更赞助丰富奖品予参与晚宴的马迷抽奖，宾客尽欢。
晚宴由《赢跑台》主持波仔及杰华揭开序幕，出席的嘉宾众多，包括「威力」系马主曾炳威、「金鎗」系马主陈家梁、练马师郑俊伟及骑师巫显东等，两位马主更赞助丰富奖品予参与晚宴的马迷抽奖，宾客尽欢。

席间「威力」系马主曾炳威与《赢跑台》主持亨利等提到，明日沙田的煞科日赛，他及家人共有三驹上阵，包括出战第三场的「威力飞腾」及「勤德皆备」；另有第七场的「威力非凡」出赛。曾炳威表示，「勤德皆备」近两战在阵上已有接近表现，今仗冠军骑师潘顿肯继续策骑 ，按理应具备一定赢面，亦是他最看好的一驹 。至于三岁的「威力飞腾」，今仗交由巫显东策骑，一众主持当然要一问骑者看法。巫显东说：「此马目前三岁仍然有待进步，尚有不少学习空间。」

曾炳威 (图) 表示，「勤德皆备」近两战在阵上已有接近表现，今仗冠军骑师潘顿肯继续策骑 ，按理应具备一定赢面，亦是他最看好的一驹 。
曾炳威 (图) 表示，「勤德皆备」近两战在阵上已有接近表现，今仗冠军骑师潘顿肯继续策骑 ，按理应具备一定赢面，亦是他最看好的一驹 。

访问过后，一众《赢跑台》主持及嘉宾与各位来临晚宴的马迷在台上来个开心自拍，把现场气氛推至高点 。之后众人一边享用美食，一边欣赏《赢跑台》直播的冠军人马奖颁奖典礼，见证各良驹及冠军人马获奖，同时亲睹「嘉应高升」与「浪漫勇士」史无前例地双双成为香港马王。而由赢跑主持亨利及马高各自带领的队伍，更在现场大玩游戏，之后尚有大抽奖环节，大奖是由马主钟一帆送出的金马蹄，出席晚宴的马迷皆尽庆而归。

赢跑主持亨利及马高各自带领的队伍，更在现场大玩游戏
赢跑主持亨利及马高各自带领的队伍，更在现场大玩游戏
「金鎗」系马主陈家梁 (左三) 更赞助丰富奖品予参与晚宴的马迷抽奖，宾客尽欢。
「金鎗」系马主陈家梁 (左三) 更赞助丰富奖品予参与晚宴的马迷抽奖，宾客尽欢。
现场大玩游戏，出席晚宴的马迷皆尽庆而归。
现场大玩游戏，出席晚宴的马迷皆尽庆而归。

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