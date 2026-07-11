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嘉应浪勇齐夺马王

马圈快讯
更新时间：02:08 2026-07-11 HKT
发布时间：02:08 2026-07-11 HKT

【本报讯】2025/26年度马季冠军人马奖颁奖礼昨晚圆满结束，合共颁发九个奖项，包括「香港马王」、「最大进步马匹」、「最佳新马」、「最佳四岁马」、「最佳长途马」、「最佳短途马」、「最佳一哩马」、「最佳中距离马」及「冠军骑师」。

最终破天荒选出双马王，由大卫希斯训练的全球最高分马「嘉应高升」及由沈集成训练、全球累积最高奖金的「浪漫勇士」双双夺得今届香港马王。
最终破天荒选出双马王，由大卫希斯训练的全球最高分马「嘉应高升」及由沈集成训练、全球累积最高奖金的「浪漫勇士」双双夺得今届香港马王。

最终破天荒选出双马王，由大卫希斯训练的全球最高分马「嘉应高升」及由沈集成训练、全球累积最高奖金的「浪漫勇士」双双夺得今届香港马王。

「浪漫勇士」(图) 今季同样战绩辉煌，六次出赛全胜，除胜出三冠大赛外，更创下四夺香港杯及四夺女皇杯纪录。
「浪漫勇士」(图) 今季同样战绩辉煌，六次出赛全胜，除胜出三冠大赛外，更创下四夺香港杯及四夺女皇杯纪录。

「嘉应高升」今季八战八胜，且打破传奇马王「精英大师」十七连胜纪录，完成二十连胜；季初牠更远征澳洲珠穆朗玛峰锦标成功，成功为港争光。至于「浪漫勇士」今季同样战绩辉煌，六次出赛全胜，除胜出三冠大赛外，更创下四夺香港杯及四夺女皇杯纪录。

「嘉应高升」上季同样八战全胜，包括胜出香港短途锦标、百周年纪念短途杯、女皇银禧纪念杯及主席短途奖四场国际一级赛，成为速度系列三冠王，初登马王宝座。
「嘉应高升」上季同样八战全胜，包括胜出香港短途锦标、百周年纪念短途杯、女皇银禧纪念杯及主席短途奖四场国际一级赛，成为速度系列三冠王，初登马王宝座。

「嘉应高升」上季同样八战全胜，包括胜出香港短途锦标、百周年纪念短途杯、女皇银禧纪念杯及主席短途奖四场国际一级赛，成为速度系列三冠王，初登马王宝座。今季「嘉应高升」再创高峰，远征澳洲成功，并达成连胜二十场的纪录，成为世一马匹。马主梁锡光说：「我非常感恩可以遇到『嘉应高升』，多谢希斯和马房悉心照料牠，以及潘顿这位好拍档；我希望马儿健康，下季再远征澳洲、以及在香港短途赛取得好成绩。」

翻查纪录，前马王「金鎗六十」曾在2021至2024年其间，连续三季成为香港马王，现时「嘉应高升」才五岁，已两夺马王荣衔，应大有机会挑战「金鎗六十」三连霸的纪录。

马主刘栢辉 (图) 得奖感言比较简洁，他表示很感谢沈集成对「浪漫勇士」的悉心训练。
马主刘栢辉 (图) 得奖感言比较简洁，他表示很感谢沈集成对「浪漫勇士」的悉心训练。

至于「浪漫勇士」，除再度成为马王外，更获得最佳一哩马、最佳中距离马及最佳长途马三个奖项，成为四料马王，可算是颁奖礼的大赢家。马主刘栢辉得奖感言比较简洁，他表示很感谢沈集成对此马的悉心训练。

其他奖项方面，最大进步马匹及最佳四岁马，由应届打吡冠军「白鹭金刚」夺得；最佳新马则由「喜庆宝」当选。

潘顿季内暂赢得140场头马，季内更达成2000W的里程碑，顺利蝉联冠军骑师。
潘顿季内暂赢得140场头马，季内更达成2000W的里程碑，顺利蝉联冠军骑师。

另外，潘顿季内暂赢得140场头马，季内更达成2000W的里程碑，顺利蝉联冠军骑师；而由于冠军练马师尚有竞争性，要待下周三谷草煞科战后才颁发，届时亦会揭晓告东尼奖谁属。

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