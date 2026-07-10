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冠军人马奖颁奖礼 「嘉应高升」「浪漫勇士」共享马王殊荣

马圈快讯
更新时间：23:14 2026-07-10 HKT
发布时间：23:14 2026-07-10 HKT

2025至2026年度冠军人马奖颁奖礼今晚（7月10日）举行，各大奖项揭晓，当代传奇赛驹「嘉应高升」与「浪漫勇士」今季表现完美无瑕，为香港马坛屡创辉煌成就，评审团最终破天荒决定由两驹共同荣登本年度「香港马王」宝座！

由大卫希斯训练的全球最高分「嘉应高升」除了当选香港马王，亦获得最佳短途马奖项。此马今季八战八胜，且打破传奇马王「精英大师」十七连胜纪录，完成二十连胜；而且更远征澳洲珠穆朗玛峰锦标成功，为港争光，衞冕香港马王实至名归。

「嘉应高升」上季亦八战全胜，包括香港短途锦标、百周年纪念短途杯、女皇银禧纪念杯及主席短途奖四场国际一级赛，并两破田草1200米场地纪录时间，成为速度系列三冠王，初登马王宝座。今季「嘉应高升」再创高峰，成功远征澳洲且连赢二十场头马，成为世一马匹。马主梁锡光说：「我非常感恩可以遇到『嘉应高升』，多谢希斯和马房悉心照料牠，以及潘顿这位好拍档；我希望马儿健康，下季再远征澳洲、以及在香港短途赛取得好成绩。」

「浪漫勇士」今季专注本地赛事取得六战六胜，除了成功卫冕浪琴香港杯及富卫保险女皇杯，更以无敌姿态横扫全数三关「三冠大赛」，成为本港史上第三匹三冠王。「浪漫勇士」竞赛生涯至今累积十五场一级赛头马，是赢得最多一级赛头马的香港赛驹，其累计总奖金高达破纪录的二亿八千万港元，亦是全球历来赢得最多奖金的赛驹。除了获得马王美誉，更荣获最佳一哩马、最佳中距离马及最佳长途马三个奖项。

其他奖项方面，最大进步马匹及最佳四岁马由应届打吡冠军「白鹭金刚」夺得；最佳新马方面则由「喜庆宝」当选；冠军骑师则由潘顿夺得。

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陈嘉甜

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