Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冠军人马奖衣香鬓影

马圈快讯
更新时间：20:33 2026-07-10 HKT
发布时间：20:33 2026-07-10 HKT

冠军人马奖颁奖典礼今晚在尖沙咀酒店举行，衣香鬓影，不少骑练、马会高层、马主均有出席。马会主席廖长江伉俪、马会行政总裁应家柏伉俪等马会人士均一早到场，练马师方面：罗富全、告东尼伉俪、吕健威、沈集成伉俪、廖康铭伉俪，桂福特伉俪等均获邀出席。

骑师方面，潘顿夫妇、田泰安夫妇、钟易礼、潘明辉、周俊乐、布文、巴度、艾兆礼、班德礼等均盛装赴会。而现身马主包括「嘉应高升」马主梁锡光及其太太，「遨游气泡」马主程俊华、「浪漫勇士」刘栢辉，「祝愿」马主唐献芳、车晓红、许礼诗、「喜庆宝」马主罗建生、「樱花酒杯」马主陈德华及其太太、「白鹭金刚」马主团体包括邓思高、「魅力」系马主邓咏琪等等，场面非常热闹。

按图睇有关相片：

陈嘉甜
 

最Hit
疑似吕方搭网约车爆冲突片疯传 遭司机连环爆粗狂闹：死矮仔，我记得你啦 网民翻狂躁黑历史 网民翻狂躁黑历史
01:30
疑似吕方搭网约车爆冲突片疯传 遭司机连环爆粗狂闹：死矮仔，我记得你啦 网民翻狂躁黑历史
影视圈
9小时前
万宁全场88折回归！ 一日限定门市/网店无门槛即减 1招赚额外1万yuu积分
万宁全场88折回归！ 一日限定门市/网店无门槛即减 1招赚额外1万yuu积分
生活百科
8小时前
居屋、绿置居、白居二2025｜ 搅珠结果出炉 即睇首10个号码
社会
10小时前
原告大律师梁耀祥（左），律师侯振辉（右）。 王仁昌摄
乱过马路案审91天 辩方律师入禀告律政司等 律政司及原审控方大律师提出剔除申索
社会
5小时前
非份之罪丨陈炜遭李家鼎霸王硬上弓破格床戏掀讨论 鼎爷一手游走炜哥大腿 惊到要食镇静剂
非份之罪丨陈炜遭李家鼎霸王硬上弓破格床戏掀讨论 鼎爷一手游走炜哥大腿 惊到要食镇静剂
影视圈
4小时前
车Cam直击│中九龙绕道拖头自炒撞墙 预制组件堕下 毁烂10米管道墙
00:31
车Cam直击│中九龙绕道拖头自炒撞墙 预制组件堕下 毁烂10米管道墙
突发
5小时前
暑假北上搭东铁有著数！八达通3大港铁跨境优惠 1类人免费往来罗湖/落马洲 长者乐悠咭拍咭减$6
暑假北上搭东铁有著数！八达通3大港铁跨境优惠 1类人免费往来罗湖/落马洲 长者乐悠咭拍咭减$6
旅游
9小时前
港人大赞IKEA叉电插头好抵买？支援快充模式「抵过买杂唛」 官方搞笑回应：唔驶去深水埗唔系讲笑！
港人大赞IKEA叉电插头好抵买？支援快充模式「抵过买杂唛」 官方搞笑回应：唔驶去深水埗唔系讲笑！
时尚购物
2026-07-09 15:10 HKT
23岁内地女实测「早睡挑战」 11点前睡觉 坚持4年效果惊人！ 网民惊呼：我信但做不到
23岁内地女实测「早睡挑战」 11点前睡觉 坚持4年效果惊人！网民惊呼：我信但做不到
保健养生
2026-07-09 13:00 HKT
6岁童遭黑熊袭击 二哈挺身护少主获网民大赞
00:23
6岁童遭黑熊袭击 二哈挺身护少主获网民大赞
趣闻热话
8小时前