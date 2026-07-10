冠军人马奖衣香鬓影
更新时间：20:33 2026-07-10 HKT
发布时间：20:33 2026-07-10 HKT
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冠军人马奖颁奖典礼今晚在尖沙咀酒店举行，衣香鬓影，不少骑练、马会高层、马主均有出席。马会主席廖长江伉俪、马会行政总裁应家柏伉俪等马会人士均一早到场，练马师方面：罗富全、告东尼伉俪、吕健威、沈集成伉俪、廖康铭伉俪，桂福特伉俪等均获邀出席。
骑师方面，潘顿夫妇、田泰安夫妇、钟易礼、潘明辉、周俊乐、布文、巴度、艾兆礼、班德礼等均盛装赴会。而现身马主包括「嘉应高升」马主梁锡光及其太太，「遨游气泡」马主程俊华、「浪漫勇士」刘栢辉，「祝愿」马主唐献芳、车晓红、许礼诗、「喜庆宝」马主罗建生、「樱花酒杯」马主陈德华及其太太、「白鹭金刚」马主团体包括邓思高、「魅力」系马主邓咏琪等等，场面非常热闹。
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陈嘉甜
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