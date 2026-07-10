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希威森「龙又生」「开心勇驹」

马圈快讯
更新时间：18:27 2026-07-10 HKT
发布时间：18:27 2026-07-10 HKT

虽然希威森最近两个月手风平平，只在上周末策骑「三代至醒」赢马，但他仍不乏支持，周日沙田煞科战仍获得九匹坐骑。

希威森表示，即使坐骑不一定属牌面马，但仍感谢各练马师及马主的支持，届时必定会尽全力替各驹争取最佳成绩，其中以「龙又生」和「开心勇驹」的机会最值得秤先。

龙又生状态甚弗

「龙又生」近两战在希威森胯下均跑获季军。
「龙又生」近两战在希威森胯下均跑获季军。

出争第一场五班千八米的「龙又生」，于季内屡次受热捧，却始终未尝一胜，但近两战牠在希威森胯下均跑获季军，今仗转争田草千八米，希威森说：「即使『龙又生』季内较多竞逐谷战，但从其阵上入位时的走势计，应该能够胜任沙田马场的宽阔跑道；何况我日前在晨课其间策骑牠快跳，给予我的感觉良好，估计目前其状态甚弗，在季尾阶段应可占得优势，相信在今场仍具争胜条件。」

开心勇驹再战同程

「开心勇驹」上仗在田草千四米跑获殿军。
「开心勇驹」上仗在田草千四米跑获殿军。

列阵第十一场三班千四米的「开心勇驹」，今季转投桂厩后，其田草成绩较谷草优胜；上仗牠在田草千四米跑获殿军，周日再战同程，希威森分析说：「上仗『开心勇驹』竞逐过往未尝有表现的千四米，加上排在大外档起步，但也能克服劣势，早段守在好位竞逐，末段力拼下以第四名过终点，表现较预期理想。由此可见，牠在连场拼搏下仍然具竞争力，今仗再次出争千四米，只要临场发挥出应有水准，仍有机会走入前列。」

另外，出战第三场四班千四米的伍厩初出马「绿色最威」，近期由希威森亲自策骑操练和试闸，明周日将初次在港上阵。希威森表示，此马质素不俗，加上已投入操练一段时间，但毕竟初次出赛，状态和成熟程度总有点不足，所以今仗实乃凭质出战，希望牠届时可拼入前列而回。 

文杰

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