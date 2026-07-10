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罗富全冀「大至尊」能重振声威

马圈快讯
更新时间：16:45 2026-07-10 HKT
发布时间：16:45 2026-07-10 HKT

2024年宝马香港打吡大赛冠军「大至尊」的竞赛生涯经过一段起伏后，将于周日（7月12日）在沙田作休后复出之战。牠当天将首度为罗富全出赛，而罗富全已是此驹在港服役三季以来的第三位练马师。
 
「大至尊」于前年在潘顿胯下以精彩姿态扬威宝马香港打吡大赛，其后经历了一段艰难时期，曾多次接受手术，一对前球节及左后球节均植入螺丝。
 
自2024年3月胜出打吡大赛后，「大至尊」仅曾上阵六次，大多是伤愈复出，全部均未能跑入三甲。

「大至尊」于前年在潘顿胯下以精彩姿态扬威宝马香港打吡大赛，其后经历了一段艰难时期，曾多次接受手术，一对前球节及左后球节均植入螺丝。
「大至尊」于前年在潘顿胯下以精彩姿态扬威宝马香港打吡大赛，其后经历了一段艰难时期，曾多次接受手术，一对前球节及左后球节均植入螺丝。

 
牠在练马师叶楚航麾下勇夺香港打吡大赛冠军，其后于2024年12月转投游达荣马房，但转厩后的最佳表现只是于去年10月在一场第二班1600米赛事中，不敌头马「睿盛人生」取得第四名，其后再度因伤休战。
 
现年六岁的「大至尊」（127磅）在游达荣麾下受训仅十四个月，再度转厩至罗富全马房。这位2021/2022年度马季香港冠军练马师须耐心照料这匹产自爱尔兰的赛驹，但他相信马儿休养生息超过五个月后，已准备好在周日的焦点赛事第一班香港马主协会锦标（1600米让赛）中复出。
 
罗富全说：「马儿曾一再受伤，其中三条腿植入了螺丝，而右后跗关节的肌腱有问题，所以牠刚来到我的马房时，右后腿仍有点不良于行。因此，我需要非常用心照料牠才能让牠出赛。」
 
罗富全表示，「大至尊」对上一次于6月底试闸时的表现令人鼓舞，反映此驹已准备就绪。
 
罗富全说：「我安排了马儿参加两课试闸。第一课试闸的表现仅一般，但是第二课试闸表现看来较好。」
 
「我要求了骑师稍为催策，看看马儿能不能在最后二百米交出走势，而骑师回来后说：『马儿看来不错。我在最后二百米催策牠，牠看来表现不俗。』」
 
罗富全安排艾兆礼首次为「大至尊」执缰，冀能释放马儿早已显露的潜力，助牠取得逾两年零三个月以来的首场胜仗。
 
罗富全续说：「我想我们会先让牠在出闸后放松来跑，然后看看牠在末段能否交出像在（香港）打吡大赛的表现。我认为牠会交出强劲冲刺。」

游达荣将派出「随缘得胜」在沙田出战第四班太阳喜喜让赛，并由布浩荣策骑。
游达荣将派出「随缘得胜」在沙田出战第四班太阳喜喜让赛，并由布浩荣策骑。

 
另一边厢，游达荣冀「随缘得胜」（132磅）能为他延续季尾的良好走势。此驹今季在跑马地九次上阵，其中五次跑入三甲，今仗将回师沙田上阵。
 
在港从练第二季的游达荣目前已取得三十五场头马，正力争超越上季录得的三十六场头马成绩。他安排现年四岁的「随缘得胜」首次在沙田出战一哩赛，伙拍手风正顺的布浩荣角逐第四班太阳喜喜让赛（1600米）。
 
「随缘得胜」前仗于5月以五个马位之先轻松奏凯后，评分获评磅员上调十分。游达荣谈及此驹在今仗争取今季第二场头马的机会时显得略为审慎。
 
游达荣说：「说实话，我当时有点忧虑评磅员的决定。（上一次胜出时）所有事情均完全配合牠发挥。牠遇上一场水准相对较弱的比赛，阵上有牠需要的快步速，而且老实说，赢马距离也许稍为夸大了牠的实力。因此，我认为今仗对牠来说可能有些难度，就让我们拭目以待吧。」
 
本周日（7月12日）沙田煞科日合共编排十一场赛事，头场第五班叫关领让赛（1800米）将于下午四时正开跑。

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